UCA: “Para salir de la pobreza se requieren mejores empleos”

El último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) detalló que la pobreza bajó cinco puntos durante 2017 y afecta al 25,7% de la población.

Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), sostuvo al respecto: "Salir de la pobreza va a requerir crear más y mejores empleos", y afirmó que, pese a la baja del índice anunciado esta semana por el Indec, "la gente no se siente menos pobre".

"Salir de la pobreza va a requerir crear empleo. Más y mejores empleos y eso todavía es muy lento. No solo es necesario bajar la inflación, lo que necesitaría también la Argentina hoy para traccionar a los sectores más pobres es crear empleo de trabajo intensivo, y esto requiere de mercado interno", dijo.

"Efectivamente bajó la pobreza en el año 2017, y comparado con el 2016 fue muy importante la mejora, y lo lleva a los valores cercanos a 2011, el mejor momento del kirchnerismo y el mejor momento de Argentina de 1994 a la fecha. Cuando uno lo pregunta en la calle, la gente no se siente menos pobre", sino que "logró sostenerse o mejorar un poquito, pero no implicó tener posibilidades de ahorro, mejorar las viviendas, tener seguridad de que se tiene otro empleo, satisfacer necesidades de salud y atención médica", expresó.