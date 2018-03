Ex senadores cambiaron boletos de avión por dinero

En los primeros tres meses de este año varios integrantes del Senado de la Nación, algunos de ellos cuyos mandatos vencieron el 10 de diciembre del año pasado, canjearon pasajes que acumularon a lo largo del año y que no utilizaron por dinero en efectivo, libre de impuestos y cargas sociales.

Este privilegio surge en virtud del decreto 628/17, del 29 de diciembre del año pasado, que extendió hasta el 31 de este mes la posibilidad de canjear los pasajes no utilizados. De este beneficio se aprovecharon varios senadores, entre ellos algunos con mandato cumplido y, por lo tanto, sin posibilidad de utilizar pasajes para su labor legislativa.

Es el caso de María Laura Leguizamón (FPV, Buenos Aires), que canjeó nada menos que 181 tramos terrestres y 38 aéreos que no utilizó durante el último año de mandato: embolsó $172.678. También las senadoras Liliana Negre de Alonso (PJ, San Luis), que pidió canjear 10 tramos terrestres y otros 9 aéreos (y se llevó $33.000); y Sandra Giménez (Renovador, Misiones), que cobró $25.680 por 107 tramos terrestres que no utilizó.

También cobraron por pasajes vencidos los actuales senadores Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino), María Eugenia Catalfamo (PJ, San Luis), Silvina García Larraburu (FPV, Río Negro), Maurice Closs (Renovador, Misiones) y Roberto Basualdo (Cambiemos), que en conjunto embolsaron $329.218, según consta en los decretos de contaduría del Senado. En otra resolución, los senadores Rodolfo Urtubey (PJ, Salta), María Teresa González (FPV) y Pedro Guastavino (PJ, Entre Ríos) cobraron, en total, $272.642.