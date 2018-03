Tras la suba del gas, alistan aumentos en más servicios

La confirmación del nuevo aumento en las tarifas del gas anunciado por el Ministerio de Energía en vísperas del inicio de Semana Santa se suma al incremento de los peajes de las autopistas porteñas y el ajuste en el precio del boleto de colectivos y trenes.

Pero, además, no se descarta otro aumento en los precios de los combustibles.

Se espera también que las tarifas de luz, gas y el transporte vuelvan a sufrir incrementos en 2018, aunque recién en la segunda mitad del año. A continuación, un detalle de cada rubro.



Gas

De acuerdo con lo expresado por el ministro Juan José Aranguren, los aumentos representarán un ajuste promedio en la factura para usuarios residenciales del 32% a nivel nacional, con máximos de hasta 40%.

El incremento se suma al de 45% que aplicó el Gobierno en diciembre del año pasado.

Menor consumo (categorías R1 a R23): suba promedio de 40%.

Consumo medio (R31 a R33): incrementos de 32%.

Mayor consumo (R34): suba de 28%.

El precio oficial de la garrafa de gas aumentará 16,7%, por lo que el tubo de 10 kilos valdrá $216.

Colectivos

Desde este fin de semana, viajar en colectivo será un 11,7% más caro: el boleto pasará de $8,50 a $9,50.



Trenes

El boleto más caro de las líneas de trenes Sarmiento, Mitre y San Martín pasará de $8 a $9, lo que representa un 12% de aumento para los pasajeros.

Según lo que explicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en el momento de presentar la “Red Sube”, ambos medios de transporte volverán a tener un incremento en junio.

Peajes

Comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario en las autopistas porteñas administradas por Ausa.

Contempla un incremento promedio del 13,4% y el mantenimiento de las tarifas diferenciales según el horario.

De esta forma, los livianos pagarán $45 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en horario no pico y $63 en horario pico, mientras que en la autopista Illia el importe a abonar será de $19 en horario no pico y $28 en horario pico. Por último, en el ingreso/egreso de Alberti se cobrará $14 en horario no pico y $18 en horario pico.

Subtes

El subte por el momento no subirá, pero a futuro se realizará una audiencia por la tarifa. El aumento implicaría llevar el pasaje a $11 desde el primero de abril, ajuste que sería de un 46,6% del boleto que ahora cuesta $7,50. En tanto, a partir de junio, el viaje eventual llegaría a $12,50, un 66,6% más que el pasaje actual.