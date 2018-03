Justifican el incremento del GNC y preparan otro para las naftas

Luego de que el Gobierno anunciara un nuevo aumento en la tarifa del gas, que será de hasta 40% en los hogares desde este domingo, también se espera un incremento de 15% del precio del GNC que cargan los vehículos en reemplazo de las naftas.

Según afirmó al portal Surtidores.com el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de este combustible, Pedro González, el valor del combustible aumentará 15% no sólo por el costo del mismo, sino también por la suba de la electricidad.

De este modo, el metro cúbico se elevaría desde casi $12 (valor promedio según el Enargas) a $14, aunque en Ciudad de Buenos Aires el impacto sería menor debido a que allí el gas vehicular se comercializa bastante más bajo que en el resto del país, señaló el sitio especializado.

Pedro González afirmó que la suba de 15% promedio en todo el país que se aplicará al GNC a partir de mañana es por un traslado de costos, y aseguró que no volverá a aumentar hasta octubre.

“Estaríamos trasladando básicamente el aumento del costo, con el atenuante de que por suerte es algo que hasta octubre no se volverá a tocar, algo que es bueno en un nivel inflacionario”, dijo González en diálogo con radio La Red.

Explicó que “con la adecuación de precios cada seis meses, tiene un incremento del costo para la estación de servicio del 32%, pero no se reflejará de la misma manera en el aumento del precio al público”.

Por su parte. el titular de la Cámara de Empresarios de los Combustibles, Raúl Castellanos, sostuvo en diálogo con Radio La Red que no está confirmado una suba en los precios “pero hay muchas chances”, debido a que desde que se desreguló el mercado, los precios de venta subieron 25%, mientras que los costos de producción se incrementaron 40%.

Por otro lado, las principales petroleras admitieron que los nuevos valores de los biocombustibles (el Gobierno fijó nuevos precios provisorios del bioetanol para marzo y abril, con incrementos que varían entre el 11 y el 18%) suman mayor presión a las naftas.