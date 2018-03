Detectan un caso autóctono de sarampión, luego de 18 años

Una bebé de ocho meses, residente en la ciudad de Buenos Aires y sin antecedentes de viajes, fue diagnosticada con sarampión, informaron ayer las autoridades sanitarias porteñas, que emitieron una alerta epidemiológica para intensificar la vigilancia de la enfermedad.

El caso de esta bebé es el primer diagnóstico de sarampión “autóctono” en Argentina desde 2000, aunque en estos 18 años hubo personas que se contagiaron en el exterior.

La Alerta Epidemiológica N°1, emitida ayer por la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud porteño, informa que la beba de 8 meses domiciliada en el barrio de Almagro inició los síntomas con tos y fiebre el miércoles 21 de marzo y presentó exantema (la erupción rojiza en la piel) el domingo 25.

La bebé fue internada en un sanatorio privado del barrio de Palermo el lunes 26 y el martes 27 ese centro médico del caso a las autoridades sanitarias para comenzar una investigación epidemiológica.

Las muestras de sangre y orina analizadas ayer en el laboratorio del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez dieron positivo para sarampión.

La bebé permanece en observación con una buena evolución y no presenta antecedentes de vacunación por ser menor de un año.

La investigación epidemiológica de contactos y búsqueda de fuentes de infección se encuentra en curso.

La jefa de Epidemiología del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Angela Gentile, dijo que “en Argentina no se diagnosticaba un caso autóctono de sarampión desde el año 2000, por lo que este episodio es una alerta para todo el sistema se salud”.

La especialista recomendó “estar alertas a los síntomas y ante una fiebre que se presente junto a erupciones hacer la rápida consulta en el hospital”.

“Es fundamental que todos tengamos completo nuestro calendario de vacunación; las dosis de la triple viral se dan al año de vida y antes del ingreso escolar, conviene revisar las libretas y completar la vacunación de todos aprovechando que en estas fechas hay un fuerte operativo de vacunación en todos los hospitales por el inicio de clases”, agregó.

“Si todos tenemos las vacunas al día, especialmente si los chicos reciben la primera dosis de la triple viral al cumplir un año, contribuimos a forjar una barrera epidemiológica que nos protege a todos”, subrayó.

“Por ahora solo se trata de este caso, pero ya estamos trabajando para identificar la fuente del contagio y corroborar si hay algún otro caso que no se haya diagnosticado aún”, completó.

En la región de las Américas durante 2017 cuatro países notificaron casos de sarampión, mientras que en lo que va de 2018 se informaron 9 casos.

El sarampión es una enfermedad viral aguda, potencialmente grave, transmisible y extremadamente contagiosa.

Las manifestaciones clínicas son fiebre, conjuntivitis, coriza, tos, machas en la piel y erupción generalizada.