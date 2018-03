Aranguren admitió que aún tiene fondos en el exterior

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, afirmó ayer que sigue teniendo sus ahorros fuera del país y señaló que los traerá de vuelta "a medida que se recupere la confianza" en la Argentina.

El funcionario del Gobierno nacional justificó así que el 84% de su patrimonio -unos 88 millones de pesos- esté depositado en el extranjero, según se desprende de su declaración jurada, y lo atribuyó a una falta de "confianza" en la economía.

Al ser consultado sobre esta situación, el ministro reconoció: "Lo sigo teniendo. Tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina. A medida que recuperemos la confianza regresaremos".

Aranguren sostuvo, en línea con lo que meses atrás expuso su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, que se trata de "decisiones particulares" y que "las decisiones personales las toman las personas".

El titular de la cartera de Energía separó la situación de los ahorros personales de los funcionarios con la posible llegada de inversiones y afirmó: "Nadie pide inversiones, cuando una inversión viene a la Argentina... ¿Usted cree que viene para hacer beneficencia o va a un país para tener rentabilidad?".

Cuestionado por los entrevistadores, Aranguren ironizó acerca de su capacidad como inversor y remarcó que su dinero está depositado "con un interés del 0,1% anual".

Luego, explicó: "Casi toda esa inversión que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador en acciones de esa empresa que estaban en el exterior".

Al respecto, el integrante del Gabinete nacional remarcó que no trajo ese dinero al país debido al "cepo cambiario" y agregó: "Hay un dicho, el que se quemó con leche ve una vaca y llora".

"Nosotros trabajamos para una Argentina para que eso no ocurra más. Quiero trabajar para que todos en la argentina recuperemos esa confianza", concluyó el ministro.

Críticas del Frente Renovador

La diputada massista Cecilia Moreau cuestionó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, al sostener que "castiga a la gente con impuestazos" mientras que "la plata que tiene afuera" del país "no paga" gravámenes.

La dirigente del Frente Renovador se expresó de esta manera luego de que el funcionario nacional reconociera que tiene ahorros en el exterior que traerá de vuelta al mercado local "a medida que se recupere la confianza" en la economía argentina.

Tras esas declaraciones, Moreau consideró que "el presidente (Mauricio) Macri tiene que pedirle la renuncia" a Aranguren, pero opinó que no lo hace porque el jefe de Estado "piensa igual" y también "tiene su dinero en cuentas offshore".

Para ella, Aranguren "es un inescrupuloso y un caradura" e insistió con que "es mentira" que el Ejecutivo "quería premiar el ahorro" porque, a su entender, la gente "no llega a fin de mes y se mantiene como puede".

"El Gobierno parece no entender en qué país vivimos. El problema es lo que piensa: que la Argentina no es un país para invertir", criticó.