Confirman que era Carlitos Menem

Una nueva pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense y el Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que los restos exhumados del cementerio islámico de La Tablada corresponden a los de Carlos Menem Junior, hijo del expresidente de la Nación.

Se trata de una placa radiológica tomada sobre los restos exhumados a mediados de 2017 en el marco de los estudios comparativos dispuestos ante las dudas que planteó la familia sobre si el cuerpo correspondía a "Carlitos".

En el informe que ya llegó al Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, se evaluaron las placas realizadas durante autopsia en 1996 y la realizada en 2017, las que, debido a "similitud en cuanto a técnica radiológica, resultaron aptas para su comparación".

De las comparaciones radiográficas entre ambas autopsias se concluyó que en ellas se "observaron dos fragmentos de radio, uno proximal y otro distal, de similares proporciones entre ellos en cuanto a la longitud de los mismos".

También similitudes en cuanto a forma y trabeculado óseo en ambos extremos del hueso izquierdo, por lo que se estableció que la radiografía del radio izquierdo de ambas autopsias "pertenecen al mismo hueso".

Incluso, en el estudio comparativo entre el radio derecho de los restos del féretro y la radiografía del radio proveniente de la caja en resguardo en el departamento de histopatología, surgió que "comparten similares características en el trabeculado y forma, lo que permiten establecer que es del mismo individuo".

Este último estudio es comparativo de una autopsia médico legal realizada a mediados de 2017, en la que se estableció que la totalidad de los huesos corresponden a quien en vida fuera Carlos Menem Junior.

La exhumación se realizó en junio pasado por pedido de la familia de Menem Junior en el marco de la causa en la que se investigan los motivos de la muerte del hijo del ex presidente en marzo de 1995 en la localidad de Ramallo, cuando el helicóptero en que viajaba perdió el control.

Puntualmente, el objetivo del juez es determinar si los restos coinciden con la identidad del hijo del ex presidente, ya que la madre de Carlitos, Zulema Yoma, denunció que el cuerpo de su hijo había sido profanado y algunos de sus huesos cambiados para ocultar la verdadera causa de su muerte, que ella asegura se trató de un atentado.

El estudio de ADN sobre los restos del hijo del ex presidente Menem estaba pendiente porque Zulema Yoma se oponía, pero el juez finalmente ordenó la medida en base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que así lo dispuso.

En 1996 se había hecho un análisis de los restos cadavéricos del cuerpo de Menem Junior que ratificó que correspondían a su persona, tras la evaluación de su dentadura y la identificación de unos clavos que le habían colocado en su pierna derecha a raíz de un accidente.