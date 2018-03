Excarcelan a Khalil pero no a Esteche en la trama iraní

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 (Tocf 8) rechazó este martes el pedido de excarcelación planteado por el ex líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, en el marco de la causa que se le sigue por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de haber planificado y ordenado el ataque terrorista de 1994 contra el edificio sede de la Amia.

En cambio, el tribunal, integrado por los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y José Michilini -quien asumió como subrogante para este caso en reemplazo de un colega excusado, Nicolás Toselli-, accedió a liberar al dirigente de la comunidad islámica en Buenos Aires, Jorge Khalil.

De esta manera, Esteche permanecerá en prisión hasta el juicio oral, que todavía no tiene fecha de inicio y donde compartirá el banquillo de los acusados con la ex presidenta Cristina Fernández, el ex líder piquetero Luis D'Elía, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Parrilli y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros. Así, los jueces rechazaron la opinión del fiscal de libertar a Esteche bajo una fianza de 400 mil pesos.

Namer y López Iñíguez ya habían excarcelado la semana pasada a D'Elía y Zannini, mientras que Timerman, a quien le habían dado una prisión domiciliaria por cuestiones de salud, jamás fue encarcelado y fue autorizado a salir del país para atenderse por su enfermedad en los Estados Unidos. Las detenciones se habían producido el año pasado por orden del juez Claudio Bonadio, quien incluso procesó con prisión preventiva a la ex presidenta, amparada por sus fueros como senadora.

El fiscal Marcelo Colombo dictaminó antes en favor de concederle la excarcelación al supuesto referente de la comunidad islámica argentina Jorge Khalil y de otorgarle la libertad bajo una fianza “no menor a 400 mil pesos” al dirigente político Fernando Esteche, en el marco de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, informaron fuentes judiciales.

Colombo presentó su dictamen este mediodía frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 8 antes de que definiera si Khalil y Esteche estaban en condiciones de recuperar su libertad de cara al juicio oral y público en el que también serán juzgados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman.

Antes de resolver los pedidos de excarcelación, los integrantes del TOF 8 debieron decidir si aceptaban o rechazaban las dos recusaciones presentadas contra una de sus integrantes, Sabrina Namer, quien antes fue miembro de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del atentado a la Amia.

El TOF 8 ya sufrió una baja en el marco de este expediente: el juez Nicolás Toselli se excusó de intervenir en el expediente porque su suegro -el ex embajador argentino en Siria- es testigo en la causa; por lo que fue reemplazado por el magistrado José Michilini.

El dictamen de Colombo se remitió a los fallos con los cuales, en la madrugada del 24 de marzo, los ex funcionarios kirchneristas Luis D'Elía y Carlos Zannini recuperaron su libertad; según informaron a Télam fuentes con acceso al expediente y que reprodujeron luego medios de internet.