Khalil y Esteche también pidieron la excarcelación

El dirigente de la comunidad iraní Jorge Khalil y el ex titular de Quebracho Fernando Esteche pidieron su excarcelación en la causa por la firma del Memorándum con Irán.

La presentación la hicieron ante el Tribunal Oral Federal 8, quien el sábado pasado liberó al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y al dirigente social Luis D'Elía.

Fuentes judiciales informaron que Khalil y Esteche señalaron que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación para continuar el trámite de la causa en libertad.

El planteo ahora debe ser resuelto por el tribunal previo dictamen del fiscal Marcelo Colombo. Por otro lado, la querella que representa a dos familiares de víctimas del atentado a la Amia recusaron ayer a la jueza Sabrina Namer, integrante del Tribunal que ordenó la excarcelación de Zannini y a D'Elía.

En la presentación, realizada por los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Avila, cuestionaron que Namer no se haya apartado de la causa. Los abogados señalaron que la propia jueza planteó que fue fiscal en la Unidad Fiscal del atentado a la Amia y que si bien eso no era a su criterio motivo para apartarse del caso, lo ponía a consideración de las partes.

Para la querella debió apartarse del caso. "Al no hacerlo resolvió excarcelaciones pasadas las cuatro de la mañana del día sábado 24 de marzo (día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), con la opinión favorable de una Fiscal no asignada al Tribunal (según la notificación cursada a esta querella, para dar a conocer la integración del Tribunal)".

"El temperamento adoptado en las condiciones expuestas, reafirman la necesidad de planear la presente recusación", concluyeron.

La decisión sobre la excarcelación de Zannini y D'Elía del Tribunal Oral Federal 8, integrado por Namer y Gabriela López Iñiguez, (Nicolás Toselli se excusó), se firmó a las 4:45 del pasado 24 de marzo, algunas horas después de que la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, dictaminara en ese sentido.

Baigún remarcó que el delito por el que están acusados es excarcelable y que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa, puesto que -consideró- se encuentran alejados del poder.

Pero la fiscal remarcó también que en la actualidad se lleva adelante el juicio por el presunto encubrimiento del atentado a la Amia en la primera instancia de investigación, en la que los acusados, entre los que figuran el ex presidente Carlos Menen y el ex juez Juan José Galeano, se hallan en libertad.