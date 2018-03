Multitudinaria movilización en contra del proyecto de despenalización del aborto

Este domingo se celebró el Día del Niño por Nacer, por lo que se realizaron movilizaciones y actos en diferentes puntos del país. Este año, la fecha tuvo un marco social particular, ya que en el Congreso avanza el debate por el proyecto de despenalización del aborto.

En Buenos Aires, miles de personas marcharon a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para asistir al acto de cierre de la Marcha por la Vida, que se inició horas antes en plaza Italia.

Familias, alumnos secundarios de colegios confesionales, fieles católicos y evangelistas, y partidos políticos como la Democracia Cristiana o Bandera Vecinal -el partido liderado por Alejandro Biondini- fueron parte de la movilización, que se replicó en otras capitales y localidades provinciales. “Este es el inicio de un camino que tiene que encontrar a todos los argentinos juntos para salvar a la vez la vida de las mujeres y de los niños por nacer. Hoy en todas las marchas que se están haciendo en el país nos estamos uniendo para decirles a nuestros representantes que van a debatir este tema en el Congreso que el aborto no soluciona nada, que es un fracaso social y un retroceso en materia de derechos. Que no debemos descartar a nadie, que nadie debe morir por el aborto”, destacó la referente de la Unidad Provida, Ana Belén Marmora.

Entre las consignas de la convocatoria se encontraban la profundización de la atención social y sanitaria en contextos vulnerables, el trabajo en la prevención de los abusos intrafamiliares (el 80% de los casos) y el juzgamiento de los responsables para que no queden impunes y, por último, generar políticas de contención a la mujer vulnerable, de educación sexual integral y de agilización de las adopciones.

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), que representa “a más de 15 mil congregaciones evangélicas” en todo el país, llamó a participar de las movilizaciones para reclamarle al Estado que “debe estar del lado de ambas vidas”. “Estamos en contra de la práctica del aborto y los proyectos de ley sobre su despenalización, que por sí mismo va en contra de nuestra Constitución. Porque nadie puede decidir quién tiene derecho a vivir y quién no lo tiene. El Estado debe estar del lado de ambas vidas, ya que es obligación del mismo defender el derecho primordial a la vida”, resumieron al expresar su postura en un comunicado emitido horas antes de las marchas.

Con el aval de la Iglesia Católica, los manifestantes se oponen al proyecto de despenalización que se tiene que discutir en el Congreso.

Debemos trabajar incansablemente para aportar soluciones de fondo a la problemática del embarazo adolescente, el embarazo no deseado, y las regulaciones sobre el Régimen de Adopción.