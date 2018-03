Miguel Ángel Pichetto habló sobre el PJ y Cristina Kirchner

El senador y líder del bloque del PJ en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que dentro del peronismo “hay sectores duros” que responden a la ex presidenta, Cristina Kirchner, y “no conciben hacer política sin ella”.

En esa línea, Pichetto confesó que no cree que “el liderazgo de Cristina logre un PJ competitivo y pueda ganar un ballotage”. Debido a eso, pidió armar un justicialismo alejado de ese “estilo de conducción que se agotó en los 12 años”. “No creo que ese modelo y el liderazgo de la ex presidenta logre un peronismo competitivo, que pueda ganar en el ballotage”, sostuvo en diálogo con La Nación y luego sentenció: “La experiencia de las últimas dos elecciones lo demuestra”.

Según el senador, “la controversia del Gobierno con la ex mandataria, con La Cámpora y el esquema de candidaturas de izquierda en el peronismo no han tenido un resultado positivo”. “Por el contrario, hubo un voto ratificando la decisión política para que lo que se había ido en 2015 no tuviera un buen resultado en 2017”, vaticinó.