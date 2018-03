El choque de dos lanchas en el Delta causó la muerte de una joven

Murió una chica de 25 años por el choque de lanchas en el Delta, en Tigre. El impacto se produjo cuando la embarcación en la que viajaba junto a su familia fue embestida por otra, cuyo conductor habría tenido más alcohol en sangre que lo permitido al momento del accidente. Los padres de la chica están internados con heridas graves, mientras que el acusado fue imputado pero está en libertad.

El fatal accidente se produjo el viernes pasado en el río Carapachay y aunque el caso está en plena investigación, se sospecha que la lancha denominada “Bicuña” hizo un sorpresivo desplazamiento a gran velocidad, lo que provocó un fuerte choque frontal con la embarcación “Correcaminos”, en la que viajaban la joven junto a su familia.

La chica que murió fue identificada como Tamara Ángela Suetta, de 25 años, que perdió la vida después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que le generó politraumatismos y fractura del cráneo. Sus padres Ángel Suetta (63) y Elena Fontini (62) fueron trasladados de urgencia al hospital de General Pacheco, donde están internados en estado crítico.

De acuerdo a pericias premilinares el acusado por el accidente tenía 0,85 gramos de alcohol en sangre, superior a lo permitido. El sospechoso fue imputado por “homicidio culposo” y está en libertad. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Benavídez pero pasaría a la fiscalía de Tigre, consigna Diario Popular.

El fiscal de la causa, Jorge Fittipaldi, titular de la UFI Descentralizada de Benavídez, tomó declaración a los testigos, quienes indicaron que la lancha que habría provocado el impacto, en la que viajaban abogados penalistas, iba a alta velocidad y sin respetar las normas de navegación establecidas.

No es la primera vez que se produce una muerte por accidentes en la zona: en abril de 2016 murieron por un choque similar Ángeles Bruzzone, de 45 años, y Manuel Storani, de 14, ex esposa e hijo del histórico dirigente radical Federico Storani, respectivamente.

El cuerpo del joven fue hallado después de varios días en el río Luján, después de una intensa búsqueda, a 400 metros de la zona del impacto. La autopsia reveló que el chico había muerto por el impacto y no por ahogamiento.