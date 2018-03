Multitudinario acto por el Día de la Memoria

Organizaciones políticas y de derechos humanos encabezaron en Plaza de Mayo el multitudinario acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 42 años del último golpe de Estado de 1976, que marcó el inicio de la dictadura cívico-militar.

En el acto central, que comenzó cerca de las 17, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto fue la principal oradora. "Llevamos 42 años buscando a nuestros nietos desaparecidos y ya hemos resuelto 127 casos. Pero faltan cientos. Somos muchas las familias que necesitamos saber dónde están y qué se hizo con estos hijos", dijo.

Luego pidió: "Necesitamos la ayuda de toda la sociedad para encontrarlos. Hasta que el último no aparezca la identidad de todas y todos está en duda. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo siete llaves. Detrás de ese rumor puede estar la identidad de nuestros nietos".

Carlotto también se refirió al posible arresto domiciliario de condenados por delitos de lesa humanidad y aseguró: "No permitiremos ni un retroceso en Memoria, Verdad y Justicia. Ni un paso atrás, ni un genocida suelto".

El acto tuvo una concurrencia masiva de manifestantes independientes y militantes de diversas agrupaciones políticas que adhirieron al documento en el que se arengó por la continuidad de la identificación de nietos desaparecidos y se expresaron varias críticas al Gobierno, al que responsabilizaron nuevamente por el caso de Santiago Maldonado.

Las organizaciones también denunciaron la falta de constitución de tribunales para juicios de lesa humanidad y reclamaron "celeridad en estos procesos que fueron un ejemplo en el mundo", al tiempo que rechazaron el "negacionismo" y remarcaron que fueron 30 mil los desaparecidos por el terrorismo de Estado.

Consignas políticas

La movilización no estuvo exenta de un alto contenido político y críticas al Gobierno. Tras la liberación de Carlos Zannini y Luis D'Elía, sobre el escenario principal se pidió por la libertad del resto de los que consideran "presos políticos", también se reclamó justicia por Santiago Maldonado y hubo cuestionamientos a las políticas de seguridad de la actual gestión.

Las consignas en banderas, remeras carteles y estandartes, expresaron distintos reclamos de la muchedumbre. Hubo consignas como "Memoria, Verdad y Justicia", pero también muchas contra Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y la política de seguridad de Cambiemos. Desde "Son 30.000", "Fuera Bullrich", "Algo habría hecho" (con las caras de Santiago Maldonado o Facundo Ferreira, el niño baleado por la policía en Tucumán) y también el canto "M.M.L.P.Q.T.P", que se repitió en algunos sectores de la movilización.

En la pantalla gigante en el escenario principal se leyó: "Marchamos contra el ajuste, la represión y la impunidad. Por una democracia sin presas y presos políticos ni genocidas sueltos".

Zannini y D'Elía, en la marcha

"Tengo un orgullo tremendo de salir en libertad en el Día de la Memoria. Macri nos metió presos y hoy tenemos que ser miles y miles de argentinos marchando juntos en las calles en pos de la memoria, de la verdad, de la justicia, de la libertad de los presos políticos", expresó Luis D Elía.

Por su parte, Carlos Zannini había expresado su deseo de acercarse a Plaza de Mayo y caminar junto a Madres de Plaza de Mayo y sus compañeros de Unidad Ciudadana durante la marcha. En las primeras imágenes de la concentración, se lo vio fundirse en un abrazo con Máximo Kirchner y estar acompañado de Eduardo "Wado" de Pedro, Mariano Recalde y Andrés Larroque.