Vidal con Carlotto: “La memoria no tiene banderías”

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró ayer que “la memoria no tiene banderías políticas”, sino que “nos reclama a todos los argentinos”, al inaugurar un Espacio de la Memoria en la ex comisaría 5ª de La Plata, que durante la última dictadura militar funcionó como centro clandestino de detención, en compañía de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

“Este camino lo tenemos que hacer entre todos, cada uno puede hacer su parte y tenemos que hacerlo desde el encuentro en lo que tenemos en común y no desde lo que nos separa, porque esta memoria no tiene banderías políticas y nos reclama a todos los argentinos, y en este caso a los bonaerenses”, sostuvo la gobernadora.

Vidal encabezó ayer un acto la comisaría 5ª, ubicada en diagonal 74 entre 23 y 24, que funcionó, entre abril de 1976 y febrero de 1978, como un centro de detención que alojó a unas 200 personas, entre ellas niños, y al menos trece mujeres embarazadas que dieron a luz en lo que se conocía como la maternidad clandestina.