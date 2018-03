Sospecha de coimas para liberar a Cristóbal López

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le solicitó al Consejo de la Magistratura que investigue si hubo “intereses económicos involucrados” en el fallo de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero de la Sala I de la Capital Federal, con el que beneficiaron a al empresario kirchnerista Cristóbal López con un cambio de carátula y con su liberación.

También solicita que investigue si familiares de ex directivos del Casino de Puerto Madero, propiedad de López, tienen o tuvieron algún vínculo laboral con el juez Farah.

La dura ofensiva de una de las socias de Cambiemos no culminó allí. También solicitó que investigue si familiares de ex directivos del Casino de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López, “tienen o tuvieron algún vínculo laboral con el juez Farah”.

Respecto del juez Ballestero, lo recordó en su nota al Consejo por su intervención en la causa conocida como la “mafia del oro” en la década del 90, y por la compra de un dúplex en la avenida Figueroa Alcorta de esta ciudad, mediante un crédito simulado.

“Lo que digo es que puede haber dinero, sí”, había asegurado la diputada y en su argumentación recordó los “antecedentes de los 90'”, cuando ella pidió el juicio político contra Ballestero por la causa de la “mafia del oro”, una de las causas más conocidas que tuvo a su cargo Ballestero.

“Espero que la Cámara de Casación revierta el mamarracho que hicieron Farah y Ballestero”, aseguró en el Congreso.

La líder de la Coalición, además, defendió la postura del presidente Mauricio Macri de salir a criticar públicamente el fallo de la Cámara Federal.

“El Presidente estuvo muy bien, estoy totalmente de acuerdo”, declaró.

Por otra parte consideró que “el primer error” fue del juez Julián Ercolini. “Como Ercolini se despega, (López) termina en esta causa cuando tendría que estar siendo juzgado en la megacausa”, aseguró y señaló: “Es parte de la asociación ilícita con Cristina (Kirchner). Cristina es socia del Grupo Indalo, por eso está Romina Mercado”, disparó.

Lo mismo había escrito en Twitter cuando se conoció el fallo.

“López no puede ser considerado sólo un evasor, sino que es partícipe necesario de esa asociación ilícita”, indicó en la red social.

En su cuenta también había señalado: “Esto se trata de un acuerdo de impunidad, ahora empiezo a entender algunas cosas que pasan en la Afip”.

Sin embargo, ayer, consultada por la prensa metropolitana por esa frase, Carrió sostuvo que podría existir en los estamentos medios de la Afip, pero no apuntó contra el titular del organismo, Leandro Cuccioli.