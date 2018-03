La Justicia intervino las empresas de Cristobal López

La Justicia dio ayer un paso definitivo en la toma de control del grupo Indalo, del empresario Cristóbal López , al resolver su intervención directa en la compañía y apartar a sus actuales gestores, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.

La decisión fue tomada por el juez en lo Comercial Javier Cosentino, que designó como administradores plenos a Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi.

El triunvirato de coadministradores informó al juez que Rosner y Dellatore “dieron de alta otras contrataciones de personal sin asignación específica de sector y con importantes salarios”.

Además, se expidieron sobre ciertas irregularidades en torno a algunas contrataciones.

Dichas operaciones, según trascendió, no se compadecen con la situación de la empresa (Oil Combustibles) y que no la benefician.

Los coadministradores señalaron en la presentación ante el juez que solicitaron diversa y precisa información a los directores que nunca les fue suministrada. Además, que no habían sido notificados de reuniones de directorio.