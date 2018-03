Offshore: Luis Caputo iría la semana próxima al Congreso a dar explicaciones

La presentación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en el Congreso por sus vínculos con sociedades offshore, se concretaría la semana próxima y no hoy, como se previó inicialmente.

Así lo confirmó el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. Caputo debía dar explicaciones ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda.

“Estamos totalmente tranquilos y confiados de todas las explicaciones que viene dando, no sólo la que va a ser en estos días en el Congreso, que entiendo que va a ser la semana que viene por un pedido de ellos (por los legisladores)”, afirmó el funcionario en declaraciones formuladas esta mañana en la Casa de Gobierno, al término de una reunión del gabinete nacional encabezada por el presidente Mauricio Macri.

En ese marco, afirmó que en el gobierno existe “absoluta tranquilidad de que no hay incompatibilidad” en torno a Luis Caputo, quien fue convocado por la Bicameral de la Deuda, del Congreso Nacional, para responder sobre el proceso de endeudamiento encarado por el Gobierno y brindar explicaciones sobre su vínculo con empresas offshore no incluidas en su declaración jurada.

En este sentido, en diálogo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, De Andreis volvió a expresar el respaldo del Ejecutivo a Caputo e insistió en la “tranquilidad” que existe tanto en relación a lo que “se le viene requiriendo en el Congreso como desde la Oficina Anticorrupción”.

“Hay una absoluta tranquilidad, tanto en relación a lo que se le viene requiriendo en el Congreso como desde la Oficina Anticorrupción de que no tiene incompatibilidad y lo que se le cuestiona, que es previo a su actuación como funcionario, está como corresponde”, sostuvo De Andreis en su diálogo con los periodistas, una vez finalizada la reunión de Gabinete de ayer.

De esta forma, con sus declaraciones, el secretario General de la Presidencia dejó trascender lo que ayer circuló como rumor en los pasillos parlamentarios y que, hasta este mediodía, continuaba sin confirmación por parte de fuentes legislativas, que es la decisión de pasar para la semana próxima la presentación de Caputo en el Congreso.

De esta forma, de concretarse lo afirmado por el funcionario, la convocatoria que había sido pautada para mañana a partir de las 9 de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, quedaría reprogramada, en principio, para la semana próxima.