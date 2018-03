Reiteran pedido a los EE. UU. para que no le aplique los aranceles al acero y el aluminio

En una reunión breve bilateral entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, el funcionario argentino reiteró el pedido para que el país quede fuera de los aranceles que Estados Unidos impondrá a la compra al exterior de esos bienes. En el país, esos aranceles impactarían en las importaciones de Tenaris y Aluar.

“Dujovne le reclamó el pedido de eximir a la Argentina de las nuevas tarifas del acero y el aluminio”, contó un funcionario de Hacienda que participó de la reunión. Días atrás, el presidente Mauricio Macri, llamó a Trump para reclamar lo mismo. La importación de acero argentino a los Estados Unidos representa sólo el 0,6% del total de la compra de ese bien en el exterior por parte del país de Donald Trump. El aluminio, un 2,3%.

La respuesta de la delegación estadounidense no fue concreta. “Dijeron que lo están considerando”, contaron las fuentes oficiales. “Se reafirmó la estrecha relación existente entre los EE. UU. y el beneplácito de que se está haciendo un buen trabajo en conjunto”, agregó.

La reunión entre ambos funcionarios se dio en el marco de los encuentros que Dujovne está manteniendo con todos los ministros de Economía del G20. El encuentro con Mnuchin, según estimaron, duró unos 15 minutos. Se trataron además otros “temas generales”, los que no fueron precisados. Las fuentes oficiales no descartaron que el tema de las nuevas tarifas al acero y el aluminio se trate en el bloque de “Global Economy and Framework”, que estaba a punto de comenzar en el Centro Municipal de Exposiciones donde se realiza el encuentro.

“Somos una porción muy chiquita de las importaciones”, comentó un funcionario que estuvo en esa charla bilateral. Según indicaron, no hay en la agenda formal del encuentro ningún espacio específico para tratar el tema comercial, pero está claro que la nueva política proteccionista de los Estados Unidos ya sobrevuela todas reuniones bilaterales que ese país mantiene con el resto de sus pares.

Donald Trump anunció la semana pasada que dejaba fuera de la suba de aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio a Canadá y México, sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No obstante, embanderado en la seguridad nacional, aseguró que negociará durante los próximos días con los demás exportadores para otorgar o no exenciones (waivers), según la calificación de país “amigo” o no de los Estados Unidos.