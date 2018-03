Moldes apelará el sobreseimiento de Cristobal López

El fiscal general ante la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes, adelantó que apelará la calificación legal de la causa que involucra a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes quedaron en libertad el último viernes, luego de que la Cámara Federal dispusiera revertir la decisión del juez federal Julián Ercolini.

El Tribunal determinó el cambio de carátula que pasó de “administración fraudulenta” a “apropiación indebida de tributos”, delito que establece de 2 a 6 años de prisión para los empresarios. Moldes explicó que tienen tiempo hasta el 4 de abril para apelar el fallo y que ese día será la primera vez que deje asentada su posición.

Consideró que la evasión por la que están acusados los empresarios se trata de un “delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.

“Esta calificación se aproxima a un sobreseimiento encubierto. Abre el camino para que termine en eso”, explicó el fiscal. Con respecto a la decisión de la Cámara de revocar la prisión preventiva de López y De Sousa, indicó que leerá con detenimiento el fallo y resolverá si apela la decisión.

Moldes explicó que “desde la Afip, que comandaba (Ricardo) Echegaray, había una compleja maniobra para que estas empresas nunca tuvieran la obligación de cumplir con su responsabilidad impositiva”.

El fiscal remarcó que las empresas de López “cuando no eran beneficiadas con un plan general, se les dictaba un plan especial que los beneficiaba igualmente”.

Por otra parte, Moldes consideró que el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray debería correr la misma suerte que López y De Sousa. “Si los dos estuvieran presos, él debería estarlo también”, indicó. En esa línea, afirmó: “Hablamos de una administración fraudulenta pergeñada, organizada, manejada y efectivizada desde un organismo del Estado como la Afip, que manejaba Echegaray”.

Los jueces de la Cámara Federal Eduardo Farah y Jorge Ballestero decidieron votar a favor de la liberación de los imputados, mientras que el tercer integrante de ese cuerpo, Leopoldo Bruglia, se opuso. Los dos magistrados que votaron a favor de la liberación de López consideraron que no hubo intento de vaciamiento de la petrolera, por lo tanto no existe riesgo para la investigación.

A los dos empresarios se los acusa de evadir $8 mil millones del impuesto a los combustibles a través de su empresa con la petrolera OIL Combustibles.