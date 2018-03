“Los primeros dos años del gobierno de Macri han sido asombrosos”, dijo Lagarde

El presidente Mauricio Macri tuvo este viernes una reunión clave con Christine Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional, donde la economista francesa elogió el rumbo económico del Gobierno. Además, este domingo se conoció un nuevo y potente halago por parte de la titular del organismo de crédito a la gestión de Cambiemos.“Los primeros dos años del gobierno de Macri han sido asombrosos; y esto lo digo como ex ministra de Finanzas de Francia y como actual directora gerente del FMI”, sostuvo. Según la economista, “en estos años, las autoridades económicas han logrado tanto en términos de política monetaria, de la reorganización del gasto público para hacerlo más eficiente, de reducir la presión impositiva, adoptar las reformas que permiten la libre competencia y alentar el desarrollo de talentos”. La presencia de Lagarde en la Argentina marca “el regreso” del organismo de crédito a la escena política y económica nacional tras un período de 14 años. En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner rechazó prorrogar un acuerdo con el FMI para evitar la injerencia de las famosas y fallidas “recetas” que en décadas anteriores llegaban desde la institución con sede en Washington.

Dos años más tarde, el gobierno de Kirchner pagó con reservas del Banco Central la deuda argentina con el Fondo, que superaba ligeramente los USD 9.800 millones. “Ha hecho tanto en lo que se ha dado en llamar gradualismo, que no lo encuentro gradualista para nada. Porque el Gobierno ha sido profundo en las reformas, ha lidiado con los problemas no en una manera superficial, sino en un modo muy determinante”, expresó durante el reportaje. Y remarcó la importancia de la reinserción en el mundo del país como uno de los logros de la gestión de Cambiemos. “Argentina estuvo afuera del mundo tanto en términos del comercio como de las inversiones y ahora se abrió en términos financieros y comerciales, lo cual generará sus frutos dado los recursos que tiene el país”, señaló. Hoy, Lagarde participará de la reunión de ministros de Finanzas del G20.