El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, destacó la estrategia del Gobierno para que aumente la inversión del sector privado y propuso que los países del G-20 alienten un mayor financiamiento de la infraestructura.

Al hablar en la apertura de la conferencia del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Dujovne destacó que “el Estado está dejando de ser una carga para el sector privado”.

En este sentido, enfatizó que “en 2017 hubo 5 hechos a la vez: creció la economía, cayó la inflación y bajaron el déficit, la presión tributaria y el gasto público”.

Tras ser presentado en forma muy elogiosa por el presidente del IIF, Tim Adams, el ministro de Hacienda recordó los importantes cambios registrados en la economía del país en los últimos dos años.

“Hace dos años estábamos en default y hoy presidimos el G-20. La Argentina está atravesando un momento histórico”, expresó.

“El punto de partida es muy desafiante. No sólo nos fue mal en el gobierno anterior, sino en los últimos 70 años, el país tuvo un peor desempeño que el resto de los países emergentes. Estábamos en default, con múltiples tipos de cambio, prohibición de exportar y no teníamos estadísticas”, detalló.

Desde 2016, en forma creciente, “se reconstruyó un Banco Central independiente, las estadísticas y se redujo el déficit fiscal”.

El ministro dijo que el Gobierno tiene “un programa fiscal muy sólido y comprensivo”, ya que está “bajando déficit e impuestos”. “Teníamos un gasto público de 42 puntos del PBI y este año será de 38. Y en 2023, será de 33 por ciento”, sostuvo.

Por otro lado, afirmó que la Argentina va a proponer en la cumbre de ministros del G-20, que se realizará hoy y mañana en Buenos Aires, un mecanismo para financiar la infraestructura a través de bonos, como ocurrió a principios de los noventa luego del plan Brady.

Para el G-20, explicó, “la Argentina se fijó dos prioridades: el futuro del trabajo, donde debatiremos los beneficios y desafíos de las nuevas tecnologías; y el financiamiento a la infraestructura, porque hay un déficit importante”. “Queremos mitigar ese déficit con nueva clase de activo que tenga liquidez como los bonos en los noventa”, apuntó.

Por otro lado, Dujovne señaló que el país “se está integrando al mundo de manera inteligente” y, en particular, “trabaja para entrar a la Ocde y lograr un acuerdo con la Unión Europea este año, que subirá la integración argentina del 9 al 35 por ciento del PBI mundial”.