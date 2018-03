Por el impacto de las tarifas, la inflación de febrero fue del 2,4%

La tasa de inflación de febrero fue 2,4%. En enero había dado 1,8% y así acumula en los primeros dos meses un aumento de 4,2%.

Las subas de febrero fueron lideradas por los rubros comunicación, básicamente telefonía móvil que aumentó 9,1%,, el transporte (4,5%) y servicios para el hogar como la luz (3,8%). La inflación fue mayor en los servicios 3,5% que en los bienes 1,8%.

En febrero la inflación fue 25,4% si se la compara respecto al mismo mes del año pasado. El Gobierno fijó una meta para este año de 15%. El mercado espera 17,1%.

La inflación en febrero se mostró en línea con los cálculos de los analistas. Elypsis había estimado 2,6% y Eco Go para la Ciudad había calculado 2,6%, en línea con lo que midió el Indec para Buenos Aires.

Por su parte, la inflación que monitorea el Banco Central -se llama IPC Núcleo y excluye los componentes cuyos precios son regulados- aumentó a 2,1%. En enero había dado 1,5%.

En la Ciudad de Buenos Aires, durante febrero, el Índice de Precios al Consumidor registró un alza de 2,6%. Acumula así en los dos primeros meses del año una suba de 4,2%, y suma una trayectoria anual del 26,3%. Este miércoles a la tarde se conocerá el dato nacional del Indec.

Los datos son de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires que calculó que, con el 5,4%, el transporte fue el rubro que más aumentó durante el mes pasado. Y aclaró que al incorporarse el boleto integrado al cálculo de los servicios de transporte público con menores tarifas para un segundo y tercer viaje, la suba para los colectivos urbanos fue de 18,2% mensual; para los trenes de corta distancia, 8,8% y para el subte se registró una caída de 6,6%. Por su parte, el capítulo Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aumentó 3,9%, “al impactar fundamentalmente el incremento en la tarifa residencial de electricidad”.

Salud promedió un alza de 2,6% “por ajustes en las cuotas de medicina prepaga”. También hubo una suba importante, del 2%, en Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las principales subas provinieron de Carnes y derivados (3,1%), Frutas (6,0%) y Pan y cereales (1,9%), mientras hubo una baja en Verduras, tubérculos y Legumbres (-2,0%).

La inflación “núcleo”, que no incluye los precios regulados ni los estacionales, tuvo un alza del 2,1%.