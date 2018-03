Macri justificó la suba: “Muchos creyeron que la energía era gratis”

El presidente Mauricio Macri aseguró en Formosa que, “para crecer, la Argentina necesita tener energía” y, tras asegurar que en el anterior Gobierno “se regalaba” el fluido, afirmó que el objetivo es dejar de importar dicho bien, para lo cual instó a un uso racional de la electricidad.

Lo dijo durante un recorrido por una planta depuradora de líquidos cloacales en la ciudad de Formosa, cuya construcción fue impulsada en el marco del Plan Belgrano. "Tenemos que hacer un uso racional de la energía", señaló. "Muchos creyeron que la energía era una cosa gratis que te daban y la verdad es que no la tenemos, pero eso no significa que no podamos sentarnos a pensar y ver qué solución encontramos", añadió.

En otro tramo de su discurso, Macri le pidió al gobernador local Gildo Insfrán que su provincia se "adhiera a la ley de ART para terminar con la mafia de los juicios laborales".