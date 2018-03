Peña ratificó a Caputo: irá a dar explicaciones al Congreso

La supuesta vinculación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con empresas offshore en paraísos fiscales fue motivo de un fuerte contrapunto entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el kirchnerismo en el recinto de la Cámara de Diputados. Peña ratificó, enfáticamente, la continuidad de Caputo en su cargo.

“Ratificamos la honestidad, transparencia e integridad del ministro. Todo se ratificará en sede judicial. No tenemos dudas de que el ministro Caputo tuvo más para perder que para ganar al ingresar en la función publica”, enfatizó Peña. 2Quieren instalar que las offshore son corrupción. No señores, la corrupción son los bolsos de López, y la sociedad ya saldó esa discusión”, retrucó.

En tanto, Peña aseguró que Caputo irá a dar explicaciones al Congreso la semana próxima.

El conflicto estalló cuando el kirchnerismo, en bloque, embistió con dureza contra Caputo, uno de los ministros más importantes del gabinete de Mauricio Macri. Uno a uno, los diputados del Frente para la Victoria cuestionaron que Caputo no haya declarado su vinculación con empresas offshore en sus declaraciones juradas.

También insistieron en denunciar al ministro por la operatoria de compra de dólar futuro, en diciembre de 2015, por parte de la empresa Axis, que era propiedad de Caputo antes de asumir como funcionario.

“Rey de las offshore”, “Evasor fiscal de guante blanco”, “timbero con los recursos del Estado”, le endilgó el kirchnerismo al ministro de Finanzas, que exigió su renuncia. Los bloques del Frente Renovador y del Bloque Justicialista insistirán, en tanto, en que el ministro asista al Congreso a dar explicaciones.

La embestida contra Caputo recrudeció luego de que la empresa Noctua Partners, la administradora de fondos de inversión registrada en Estados Unidos, reconoció ante las autoridades de ese país que el actual ministro de Finanzas fue dueño de dicha firma hasta noviembre de 2015, antes de su ingreso a la función pública. El dato se desprende de formularios internos entregados por la empresa ante la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC, en inglés).

“Si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo y no quiere pagar impuestos. ¡Es una guarida, es una cueva, es algo sucio, turbio, no pueden gobernar así”, enfatizó el ex ministro de Economía kirchnerista y actual diputado, Axel Kicillof. “A (Valentín) Gilligan lo echaron por tener un palo en Andorra (sin declarar). A Caputo no paran de encontrarle cosas, y no lo denunciamos nosotros, la información viene de afuera”, asestó.