Una correntina entre las víctimas de la caída del helicóptero

Cinco personas murieron al caer al río un helicóptero turístico frente a la isla de Manhattan, en Nueva York. Entre ellas, se encontraba Carla Vallejos Blanco, una chica de 28 años oriunda de Corrientes. Estaba en la ciudad estadounidense de vacaciones junto con una amiga. La joven, que tenía residencia en pleno centro de la capital correntina, era licenciada en Publicidad por la Universidad de la Cuenca del Plata (Ucdp). Vallejos ya había estado en Nueva York en otras oportunidades: en su Facebook publicó fotos de su visita en 2014 y en 2016. También en las redes sociales solía mostrar su fanatismo por la música. The Beatles y Queen eran de sus bandas favoritas. Carla Vallejos y su amiga, Guadalupe, habían quedado en encontrarse para ir al Rockefeller Center. Pasaron las horas y no contestó más su teléfono. Ante la falta de novedades, su amiga se comunicó por la noche con el consulado para averiguar sobre su paradero. Desde allí se pusieron en contacto con la empresa de helicópteros, con la policía y los hospitales. Alrededor de las 2 de la mañana, confirmaron que Vallejos se encontraba dentro de las víctimas del accidente. "A Carlita le gustaba sacar fotos y por eso decidió subir al helicóptero", contó Roxana Blanco, tía de Carla, a la radio Pulxo. "Creo que no había subido en los otros viajes a Nueva York a un helicóptero. Hasta ahora no se sabe qué fue lo que pasó. Seguro en los próximos días tendremos más detalles", afirmó.

El helicóptero rojo, propiedad de la compañía turística Liberty, cayó al East River cerca al vecindario neoyorquino de Upper East Side hacia las 19.00 de este domingo, después de un día soleado. Dos de los pasajeros murieron en el lugar y otros tres fallecieron mientras eran trasladados, mientras que el piloto fue el único sobreviviente.

Según el vicecónsul argentino en Nueva York, Eduardo Amirantearena, la joven iba en la aeronave contratada para una sesión fotográfica.

El Piloto

El piloto del helicóptero que cayó en el Río Este de Nueva York causando la muerte de cinco personas culpó del accidente a la valija de un pasajero mal posicionada, según informaron los medios locales. De las víctimas solo se conoce la identidad de una joven argentina de 28 años, Carla Vallejos Blanco. Richard Vance, el piloto de 33 años y quien fue el único sobreviviente, dijo a los investigadores que una pieza del equipaje de un pasajero habría accionado el botón de emergencia que corta el suministro de combustible. Este sistema está diseñado para evitar incendios en caso de accidente y bloquea el motor, y por esta razón, el helicóptero se habría precipitado sobre el río cuando perdió la potencia, según su versión.

En ese momento, Vance logró quitarse el cinturón de seguridad y abandonar la aeronave, tras lo cual fue rescatado, según informó Daniel Nigro, comisionado del departamento de bomberos de Nueva York. Pero el helicóptero se dio vuelta y los cincos pasajeros no pudieron desatarse, por lo que murieron en las frías aguas del Río Este.