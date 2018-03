El Gobierno ratificó que el cierre de importaciones no se negocia

“No hizo falta aclarar el tema de (Guillermo) Moreno”. Con una sonrisa, Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, graficó el clima de la reunión en Casa Rosada, donde el Gobierno y los empresarios acordaron la paz y pusieron fin a días de mucha tensión, que incluyó duros cruces y una frase fuerte del Presidente, cuando señaló que el ex secretario de Comercio “les rompió la cabeza”.

El Gobierno se comprometió a “canalizar los reclamos” que los empresarios pusieron sobre la mesa, pero -como anticipó Clarín- mantuvo su postura de no negociar el cierre de importaciones, uno de los principales cuestionamientos que había recibido del sector. Más: el ministro de Producción Francisco Cabrera defendió la estrategia del Gobierno de abrir las importaciones: “La mayoría de las importaciones tiene que ver con el ciclo productivo, más del 80%. Es decir, son importaciones que hacen bien a la industria”, dijo, al cabo de la reunión, en una improvisada conferencia de prensa que brindó con Acevedo.

La reunión, que encabezó el jefe de Gabinete Marcos Peña en su despacho, se prolongó durante una hora y cuarto. Y participaron también el vicepresidente primero Luis Betnaza, y Daniel Funes de Rioja (Segundo).

“Fue una charla larga, franca y abierta. Hubo muchas coincidencias para trabajar juntos, para mirar hacia el futuro. La verdad es que no había un problema. La idea es profundizar los acuerdos sectoriales”, amplió Cabrera, al precisar que el trabajo continuará en las mesas sectoriales, “ya constituidas”: de Metalmecánica; Alimentos; Servicios basados en conocimiento; Comercio y Logística; Foresto Industrial; Maquinaria Agrícola (se lanzó la semana pasada) y la de Energías Renovables y Vaca Muerta.

Puertas adentro, además de escuchar la postura de los empresarios, Peña y Cabrera pidieron “equilibrio”. “Marcos planteó que si sólo hablaban de lo que estaba 'mal', no se veía todo lo que se estaba haciendo y eso hacía todo más difícil”, contó a Clarín uno de los presentes.

Los empresarios respondieron que “muchas veces” hablaban “de las cosas buenas”, pero que lógicamente no tenían el mismo impacto mediático. “Siempre salen (publicadas) las cosas pendientes”, explicaron. La explicación convenció al Gobierno. Así, al enfrentar los micrófonos, Cabrera se mostró conciliador y buscó despejar dudas respecto a la posición del Gobierno. “Nosotros nunca pedimos inversiones, nunca le exigiríamos a nadie que hiciera una inversión, porque entendemos que la inversión la tiene que hacer un empresario que está convencido que va a tener una rentabilidad”, explicó.

A los empresarios no les hizo ruido que, finalmente, Macri no pasara a saludar, ya que a esa hora recibió a su par de Croacia Kolinda Grabar-Kitarovic. Igual, Cabrera aclaró que minutos antes se comunicó con él y le “ratificó su compromiso con la industria y pidió participar de algunas de las mesas” de trabajo. “Fue una reunión técnica”, lo justificó, también, Acevedo.