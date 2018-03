Cumbre en la Rosada: la UIA le reclamó al Gobierno revitalizar el mercado interno

La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó hoy al Gobierno "ganar mercados internacionales" para aumentar las exportaciones, en una reunión en la cual las partes intentaron superar la tensión tras los cruces de los últimos días.

La visita de la UIA a Casa Rosada se dio luego de que Cabrera realizara declaraciones en las que pedía a los empresarios que dejaran "de llorar", una apreciación que fue respondida rápidamente por los industriales, quienes consideraron como un "tropezón" esa consideración y apuntaron al crecimiento de las importaciones.

Luego del encuentro llevado a cabo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de la Producción, Francisco Cabrera; el presidente de la central fabril, Miguel Acevedo, sostuvo que "no es un problema el nivel del tipo de cambio, sino la previsibilidad que pueda dar el Gobierno sobre el valor del dólar".

"El dólar es una parte, no es una causa. Es el efecto del problema", apuntó el industrial y aclaró: "Para ser competitivo, se necesita un dólar, pero muchas otras cosas en las que vamos a tener que trabajar, tanto el sector privado como el público".

La reunión duró casi una hora y también participaron los vicepresidentes de la entidad Luis Betnaza y Daniel Funes De Rioja.

Tras el encuentro, Acevedo ofició de vocero junto a Cabrera, por lo cual ambos se trasladaron hasta la sala de periodistas de la sede gubernamental.

En ese escenario, al ser consultado respecto de si había llevado pañuelos descartables por los dichos de Cabrera, Acevedo respondió: "Los traje, pero no los saqué. No hizo falta".

El empresario, precisó que durante la reunión "se tocaron todos los puntos", y aseguró que planteó que su sector va a "trabajar más en conjunto con el Gobierno".

Además, sostuvo: "Coincidimos en hacer mesas de trabajo sectoriales".

"Queremos encontrar un enorme acompañamiento en el Gobierno, si tenemos que salir a competir en el exterior. Tenemos que ganar mercados internacionales", resaltó Acevedo.

Por su parte, Cabrera subrayó que "las tasas son altas" y analizó: "Necesitamos una ley de financiamiento productivo".

El funcionario aseguró que el Gobierno brinda "las condiciones" para que los empresarios inviertan, como en el sector automotriz.

"Fue una reunión más larga de lo que pensaba", aseguró el ministro, quien además dio por superadas las diferencias con los industriales luego que trascendiera el respaldo del presidente Mauricio Macri al pedido de Cabrera a los empresarios para que dejaran "de llorar".

Definió la conversación mantenida como "franca y abierta", mientras puntualizó que hubo "coincidencias para trabajar juntos y mirar hacia el futuro".

Si bien el presidente no pasó a saludar a los empresarios por la oficina de Peña, lugar en el que se realizó el encuentro, le pidió a Cabrera que le transmitiera a los empresarios "su compromiso con la industria", al tiempo que pidió "participar de las mesas de trabajo sectorial que están constituidas".

El ministro aclaró que con los empresarios "no había un problema y sigue sin haberlo".

Los empresarios ingresaron puntualmente, minutos antes de las 12:00, por una puerta lateral del ingreso a la Casa Rosada ya que la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović, fue recibida por Macri a la misma hora en que se realizaba el encuentro entre con la UIA.