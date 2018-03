En el PRO ya hablan de reelecciones mientras ensanchan la base territorial

En el inicio del Consejo Nacional del PRO, ayer en Parque Norte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, sostuvo que se están “preparando para este año de gestión y para lo que viene con las reelecciones en los tres principales distritos”, en alusión a los distritos de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Los últimos dos junto al jefe de Gabinete Marcos Peña fueron los encargados de cerrar la reunión.

Otras estrellas más influyentes del firmamento macrista sostuvieron la misma idea. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sellará aquí la fusión de su partido Unión por la Libertad al PRO, se explayó en el mismo sentido.

“Queremos tener más territorialidad para esta gestión y para lo que viene", añadió en un contacto con la prensa en alusión a la carrera presidencial.

Si bien en Cambiemos insisten con un discurso de polarización, Bullrich le bajó el precio al kirchnerismo. "El club del helicóptero está bastante desarticulado", dijo.

Un rato antes, dentro del Consejo, frente a un centenar de dirigentes añadió que el peligro de que el peronismo K regrese al poder es una posibilidad si el Gobierno no se fortalece.

“Tenemos que hacer esto por la gente. Si no hay Cambiemos fuerte, vuelve lo que la gente no quiere que vuelva más”, advirtió.

Bullrich insistió en ampliar la base territorial del macrismo. “Ya tenemos una gobernabilidad asentada, que ahora necesita representación en cada rincón del país. Estamos dando vuelta la historia", dijo en un discurso con aires de arenga.

El secretario General de Presidencia, Fernando de Andreis, anticipó que Macri volverá a recorrer todo el país durante 2018 y ponderó el funcionamiento del PRO en comparación, por ejemplo, al peronismo.

"No muchos otros espacios pueden tener este tipo de reuniones, con este volumen de gente", sostuvo. Un rato antes, el secretario general del partido, Francisco Quintana, y el presidente, Humberto Schiavoni, inauguraron su espacio.

De Andreis también se refirió al furcio de Nicolás Massot en televisión, que involucró a los radicales. "Hay que estar atento a las cámaras", bromeó aunque le quitó trascendencia al incidente. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llegó a Parque Norte acompañado por el jefe de Gabinete.

Entretanto, el PRO vuelve hoy a salir a la calle en el primer timbreo del año, al tiempo que De Andreis negó que los cánticos contra el Presidente puedan convertirse en un problema.