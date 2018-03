En 57 países, segundo paro de mujeres contra la violencia

Mujeres de todos los rincones del país adhieren hoy al segundo Paro Internacional de Mujeres (PIM), que se replicará en al menos 57 países, con movilizaciones y actividades a las que llegan luego de un año de asambleas que, además de visibilizar la violencia machista, funcionaron como cajas de resonancia de conflictos sociales y económicos.

“Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, es la consigna internacional de la que se hacen eco en Argentina y que sintetiza dos puntos centrales del paro: visibilizar el aporte de las mujeres a la economía y denunciar las violencias en un país donde la brecha salarial sigue siendo 30% y una mujer es asesinada cada 30 horas.

“Se trata del segundo paro internacional y lo interesante fue que de un año a otro no estuvimos quietas, no nos fuimos a nuestras casas y mañana volvemos a salir a la calle, y esto nos marca que el paro no es un hecho aislado, sino un proceso”, aseguró Verónica Gago, doctora en Ciencias Sociales e integrante de #NiUnaMenos, en declaraciones.

Las modalidades en las que se llevará adelante el paro varían según cada país, provincia, localidad, e incluso cada gremio y van desde acciones como “ruidazos” hasta el cese de actividades en los puestos de trabajo de entre 2 y 24 horas.



Las redes, centrales

Las consignas internacionalistas y feministas estallaron en las redes sociales como contraseñas compartidas: #WeAreEverywhere, #NosParamos; #HuelgaFeminista, #MiCuerpoMiDecisión #SoyUnCuerpoEnLibertad, #FeminismoInclusivo y #WeStrike, entre muchas otras.



¿Cómo parar?

Se trata también de un paro económico formal e informal. En España, por ejemplo, convocan a una huelga laboral, de consumo, de cuidados y de educación, con la inequidad en el centro del debate.

“El día 8 no trabajo, no consumo, no cuido”, dicen las españolas, que el año pasado reunieron a 500.000 personas en Madrid. O las italianas de Non Una Di Meno que van directo al hueso de la trama gremial mayoritariamente masculina: “Frente a la más grande manifestación global de mujeres contra la violencia patriarcal y neoliberal, nosotras creemos que los sindicatos deben aprovechar esta oportunidad”.

Entretanto, en Argentina casi la totalidad del arco sindical de los diversos rubros laborales se adhirieron, con lo cual estrecharon un paraguas legal a las mujeres que deseen hacer huelga.

En Corrientes por caso, el Gobierno provincial declaró asueto para todas las empleadas públicas.