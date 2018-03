Detuvieron a ex titular de la UIA por causa de Río Turbio

El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain fue detenido ayer en una causa en la que se investiga un hecho de corrupción en la obra pública en la ciudad santacruceña de Río Turbio.

Lascurain se entregó ayer por la tarde ante el juez federal Luis Rodríguez en la misma causa en la que ayer fue detenido el intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna. Se trata de una causa en la que se investiga el pago por parte del Estado nacional de fondos públicos para la construcción de siete kilómetros en Río Turbio que nunca se hicieron.

Es un expediente anexo a la causa principal de Río Turbio en la que está preso el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por por la presunta defraudación de 264.935.123 de pesos que se destinaron para la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, lo que nunca se concretó.

En Río Turbio se tenían que hacer siete kilómetros de la llamada "Avenida YCF (antiguamente Yacimientos Carboníferos Fiscales)", que es el camino que va desde la rotonda de ingreso de Río Turbio hasta la vecina localidad de 28 de Noviembre, pero nunca se hicieron. Sin embargo, se pagaron 50 millones de pesos de adelanto por los 500 millones que estaban presupuestados.

El juez Rodríguez, a instancias de un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, detuvo el lunes a Pérez Osuna y al ex gerente de la empresa minera de Santa Cruz Miguel Ángel Larregina, y solicitó el desafuero del diputado diputado Matías Mazzú, todos involucrados en el caso.

Pérez Osuna y Larregina están procesados en la causa principal de Río Turbio. El fiscal Stornelli había pedido sus detenciones pero fueron rechazadas por el juez Rodríguez.

Ayer se sumó Lacurain, presidente de la empresa vinculada a la obra.

Lascurain es el primer empresario importante en tener prisión preventiva en la era macrista. Es, además, el presidente de la empresa Fainser que debía haber hecho una ruta en Río Turbio que "no se construyó". Lascurain fue presidente de la UIA entre el 2008 y el 2010. Mantuvo una relación fluida con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, con el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada y con el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, entre otros. Tenía un discurso económico desarrollista y apoyó a kirchnerismo. Luego presidió la asociación de empresarios metalúrgicos Adira.

En esta causa, conexa a la principal por los desvíos de la mina de Río Turbio por la que está detenido el ex ministro de Planificación Julio de Vido, se investiga la obra de determinación de precios del proyecto de la Avenida de los Mineros. La denuncia por esta obra había sido radicada por el actual interventor de Ycrt, Omar Zeidán, quien le apuntó a la empresa constructora Fainser SA, encargada de la obra, que tiene como apoderada a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.