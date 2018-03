En el marco del paro de maestros, Macri dijo que la calidad educativa “no es la que soñamos”

Al inaugurar el ciclo lectivo 2018, el presidente Mauricio Macri sostuvo que la calidad educativa "no es la que soñamos", al tiempo que pidió a los padres no "desentenderse" del tema "ni dejar a los maestros solos" en la tarea. El primer mandatario pronunció estas palabras desde la localidad correntina de Bella Vista, junto al gobernador Gustavo Valdés, y el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro.

"Una de las cosas que más me dolió compartir fueron los resultados de la prueba Aprender, porque nos demostró que estamos con problemas graves, porque la calidad no es la que soñamos, y por eso los chicos no van a tener las herramientas para enfrentar las demandas del siglo XXI", remarcó. "Nada sería posible sin los docentes, nada sería posible si no pusiesen el amor que ponen, la generosidad, la cercanía, para que cada uno desarrolle todo su potencial", señaló igualmente el jefe de Estado.