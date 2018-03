Memorándum con Irán: elevaron a juicio oral el caso contra Cristina Kirchner

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner fue enviada a juicio oral y público para ser juzgada por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

El juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada parte de la investigación y envió a juicio oral a la ex mandataria y a otras 11 personas, entre ellas el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien está detenido.

Esta es la tercera causa en la que Cristina Kirchner es enviada a juicio oral. La primera fue el caso del dólar futuro y el viernes pasado se elevó el expediente por las irregularidades en la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez.

"Dadas las probanzas recolectadas en este sumario, se consideran reunidos los extremos necesarios para que el mismo pase a su ulterior etapa, en relación a los doce imputados indicados al comienzo de la presente resolución, como acertadamente propician el Sr. Fiscal y las querellas", sostuvo el juez Bonadio en su resolución de 29 páginas.

Además de la ex presidente, Timerman y Zannini, fueron enviados a juicio el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el dirigente de la comunidad Jorge Khalil, el dirigente social Luis D'Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el agente de inteligencia Alan Bogado.

Zannini, D'Elia, Esteche, Khalil están presos desde diciembre pasado porque el juez consideró que en libertad podrían entorpecer la investigación.

Cristina Kirchner tiene prisión preventiva pero no se concretó porque tiene inmunidad de arresto por sus fueros como senadora nacional. Y Timerman estuvo bajo prisión domiciliaria hasta enero, cuando fue excarcelado por razones humanitarias.

Los acusados fueron procesados por Bonadio por los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. La Cámara Federal confirmó los dos últimos delitos, revocó la traición a la patria y sumó el de abuso de autoridad.