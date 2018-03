A fines de marzo se irá el titular de Afip y lo reemplazará un hombre de Caputo

En el medio de la puja con Cristóbal Lopez y Moyano por OCA, Alberto Abad renunció sorpresivamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). El ahora ex jefe del ente recaudador será reemplazado por Leandro Cuccioli, actual Secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas y hombre de confianza del ministro Luis Caputo.

Según declaraciones de Abad, no se va por las internas, niega haber peleado con algún integrante del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que se trata de “un retiro”,

Desde que estalló la puja con OCA por la deuda fiscal de unos $3.000 millones, Abad fue el blanco de críticas de propios y ajenos. El año pasado, trascendió que hubo una fuerte discusión entre el ahora ex jefe de la Afip y Mario Quintana, alfil de Marcos Peña, por la resolución del conflicto de OCA.

Abad estaba decidido a que la empresa fuera a la quiebra y a solicitar en la justicia el embargo de los bienes hasta tanto regularizara su situación fiscal.

La decisión de Abad, que se negó a brindar cualquier tipo de concesión o plan extraordinario para beneficiar a la compañía, tensionó aun más la relación con Moyano, cuyo gremio tenía más de 6.000 empleados afiliados por esa compañía.

Cinco horas antes de anunciar su salida, Abad presentó la recaudación tributaria de febrero, con un logro importante (ver más en esta página).

"No hubo nada en particular, él había puesto una fecha hasta marzo para colaborar y se quiere retirar a descansar", aseguraron voceros oficiales de la Afip.

Abad continuará en su cargo hasta finales del mes de marzo. Luego, se retirará de la función pública.

Reemplazante

Por su parte, Leandro Cuccioli es Ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (Itba) y posee un MBA por la Stanford Graduate School of Business.

Actualmente se desempeña como Secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas. Entre julio de 2016 y febrero de 2017, fue Coordinador de Políticas Públicas en la Jefatura de Gabinete de Ministros en la Presidencia de la Nación.

En el ámbito privado, comenzó su carrera en Strat Consulting en el año 2000 asesorando clientes privados y estatales en Argentina, Brasil y Chile en temas estratégicos en los sectores de gas natural, electricidad y servicios postales.

Entre el año 2006 y 2008, prosiguió su carrera en la petrolera BP al mando del negocio de energía eólica en China.