Cambiemos presentó proyecto para cobrarles a los extranjeros por educación y salud

Un grupo de diputados de Cambiemos presentó ayer el primer proyecto de ley para que haya reciprocidad en la gratuidad de la educación y la salud pública a la que acceden los extranjeros. Es una norma de carácter general y nacional que correría para todos los países.

La presentación se concretó luego de que el gobierno de Evo Morales rechazara un reclamo de la administración de Mauricio Macri para que los argentinos que viajen o vivan en Bolivia puedan atenderse en hospitales públicos, y que el gobierno nacional respalde el cobro de la atención médica a extranjeros que llevará adelante el gobierno de Jujuy para los casos complejos de medicina por fuera de las emergencias.

El proyecto fue presentado por el diputado Luis Petri, quien estuvo acompañado por los legisladores oficialistas Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor.

En la presentación los diputados reclaman que se establezca un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para los extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud y educación universitaria.

Los diputados consideraron que “el objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios”.

El proyecto apuesta a dos instancias previas al cobro de un arancel a la persona que se atiende en el hospital público. Si no se logra la reciprocidad, se buscará establecer un régimen de compensación de Estado a Estado. En ese caso, se firmaría un convenio por el que si un extranjero hace uso del sistema de salud del país, el Estado al que corresponde paga su atención.

Si la reciprocidad y el convenio de compensación no se logran concretar, los legisladores pidieron establecer la posibilidad de que el Poder Ejecutivo paute aranceles para el extranjero que se atiende en los hospitales. En esta última instancia, la persona que se atienda sería la que deba abonar el servicio en forma particular.

Luego de que el gobierno de Evo Morales rechazara un reclamo de Mauricio Macri para que los argentinos que viajen a ese país -o que residen allí- puedan atenderse en hospitales locales, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, respaldó el cobro de la atención médica a extranjeros que comenzará a instrumentar el gobierno de Jujuy para casos que no sean de urgencia.

Al encabezar junto a gobernadores del NOA el lanzamiento en Salta de la “segunda etapa” del Plan Belgrano, el funcionario pidió que el tema “se debata en el Congreso” y calificó a la medida adoptada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como “algo justo”.