Macri, sobre el aborto: “Estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie”

El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en la quinta de Olivos una reunión con los senadores y diputados de Cambiemos destinada a cohesionar a la tropa propia, unificar posturas, marcar lineamientos de la agenda que se viene y adelantar un boceto de los anuncios que habrá en la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

El encuentro en Olivos se encuadró en el debate habilitado por el Gobierno sobre una eventual ley que habilite legalmente el aborto en la Argentina. El Presidente tiene una postura tomada de su oposición y lo hizo saber durante la reunión. Allí, el jefe de Estado les dijo a los legisladores que "hay libertad de conciencia", pero ratificó su posición "a favor de la vida".

"Hay que dar el debate por el tema del aborto. La sociedad nos tiene que ver discutir. No hay que tener miedo en Cambiemos a pensar diferente. Yo estoy a favor de la vida y es mi postura pero respeto a los que piensan distinto", resumió el mandatario.

En sintonía, un encumbrado funcionario de la Casa Rosada sostuvo: "Hay una decisión del Presidente de dar este debate sobre el aborto más allá de su postura personal contraria al tema". Así, la estrategia del Gobierno será dejar que "todo fluya" en el Congreso y que se habilite un debate "profundo y bien fundamentado", aclararon.

En la reunión de ayer en Olivos no hubo asado sino un lunch frugal para los legisladores y el discurso de Macri para marcar la cancha de lo que el Poder Ejecutivo espera de la agenda parlamentaria de este año.

En este sentido, el Presidente deslizó los temas previsibles que espera que aprueben los legisladores de Cambiemos. Entre ellos, pidió que se avance con la media sanción de la ley de mercado de capitales y de compre argentino. En tanto, hacia adelante, el Gobierno espera llevar al Congreso el proyecto de reforma laboral desdoblado, la reforma política con el gran capítulo de financiamiento de los partidos políticos y el nuevo Código Penal, entre otros temas.

Al terminar la reunión, los diputados Mario Negri y Héctor "Toty" Flores y la senadora Gladys González, dieron una breve declaración a la prensa en la que ratificaron que si se pide una sesión especial para el 8 de marzo Cambiemos no dará quórum. "Vamos a profundizar el debate por el camino de las comisiones, escuchando las voces, respetando entre todos, sin ningún tipo de fanatismo, lo que hace a una sociedad democrática que respeta las creencias religiosas y las visiones de sus ciudadanos”, dijo Negri.