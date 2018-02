Los docentes critican con dureza a Vidal

La secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, cuestionó al gobierno bonaerense por la oferta que recibieron los docentes en la última reunión paritaria y destacó que la provincia de Buenos Aires recibió "más de "$ 40 mil millones por el Fondo del Conurbano", por lo que se preguntó: "¿Cómo que no tienen plata?".

"Recibieron más de $ 40 mil millones por el Fondo del Conurbano, ¿Cómo que no tienen plata? A lo mejor, no piensan destinar el dinero a educación, al salario de los estatales, pero (en ese caso) hay que decirlo", recriminó Torre.

La dirigente se refirió de esta manera al incremento de fondos por $40 mil millones que el Gobierno nacional otorgó en noviembre del año pasado a la administración de María Eugenia Vidal, a los que se sumarán 25 mil millones en 2019, con lo que compensará a la provincia por el tope en el Fondo del Conurbano que le quitó recursos.

"Lo que estamos proponiendo es lo que podemos pagar".

"La provincia tiene dinero para poder aumentar. El año pasado nos costó bastante demostrar que lo tenía y cerramos la paritaria por el 27 por ciento con cláusula gatillo", insistió Torre. Sobre la propuesta que les presentó el gobierno bonaerense, la dirigente de Suteba remarcó que "con el 15 por ciento, ya planteamos que no", y señaló que el porcentaje que calculan los gremios docentes "va de 22 a 25 por ciento" y con cláusula gatillo.

Los sindicatos de maestros bonaerenses rechazaron el jueves la oferta del gobierno de María Eugenia Vidal, que consiste en un aumento del 15 por ciento en tres tramos y un reconocimiento anual por presentismo para este año de hasta 6000 pesos. "El año pasado ya rechazamos el plus por presentismo, pero no rechazamos discutir el ausentismo de los docentes, pero jamás nos convocaron", explicó Torre.

"Recién logramos para el martes de la semana que viene, por primera vez desde el 6 de febrero de 2017, que nos entreguen eso que dicen públicamente y que en la mesa paritaria no dicen: cuántas inasistencias hay, cuántas suplencias paga el Estado, cuáles son erogaciones y cuáles no", indicó.

Por último, Torre pidió poner "todo el esfuerzo para que la semana que viene se pueda resolver" la paritaria, pero resaltó que el peso del empantanamiento de las negociaciones cae del lado del gobierno provincial.

"(Que no se haya resuelto la negociación) Es responsabilidad de un acuerdo paritario que no se cumplió. Ese acuerdo paritario decía que el salario 2018 se tenía que comenzar a discutir en noviembre de 2017. Estábamos muy conformes con eso, era cambiarle la lógica a la paritaria. Lamentablemente, nos convocaron el 15 de febrero", concluyó.