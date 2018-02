Solicitaron embargos multimillonarios para Echegaray y López

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la afectación de cientos de bienes al embargo que recae sobre Cristóbal López de su socio Fabián De Sousa y del ex funcionario Ricardo Echegaray. El pedido ante el juez Julián Ercolini se realizó en el marco de la causa en la que todos están procesados por defraudación al Estado tras la deuda que Oil Combustibles SA -firma del Grupo Indalo- generó con la Afip por 8.000 millones de pesos al no pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).

El pedido también alcanza a empresas del holding y se sugirió que bienes como “aviones, embarcaciones y otras que no son necesarias para la vida diaria de las empresas se destinen a fines sociales”.

Los dueños del Grupo Indalo y el ex titular de la Afip se encuentran embargados por $17.000 millones cada uno, por orden del juez Ercolini en la causa donde fueron procesados por defraudación al Estado. Ahora, el fiscal requirió que un extenso listado de bienes en concreto queden inmovilizados y afectados a la medida cautelar, entre propiedades, vehículos, embarcaciones y aviones.

La medida busca evitar el “deterioro material al que se expondrían los bienes por el paso del tiempo”, considerando que en caso de condena deberán hacer frente con dicho patrimonio “a la investigación por los graves hechos de corrupción cometidos”.

En el caso de bienes que queden paralizados sin uso en depósitos, Pollicita solicitó que se les dé un fin social, es decir que se designe “como depositario judicial de todos ellos a alguna institución u organismo público que pueda no sólo garantizar su preservación y mantenimiento sino también otorgarles un uso que favorezca el provecho común por parte de la sociedad”.

El extenso listado detalla la afectación concreta de 70 inmuebles, 1.266 automóviles, motovehículos y maquinarias, 4 embarcaciones, 5 aeronaves de propiedad de Echegaray, López y de Sousa, y de las “personas de existencia ideal del grupo Indalo”.

El número reúnen los bienes personales de López y De Sousa, como también todos aquellos bienes muebles e inmuebles a nombre de un conjunto de empresas de Indalo.

“Echegaray, De Sousa y López se vieron beneficiados por el fraude cometido contra las arcas del Estado Nacional”, remarcó.