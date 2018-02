Dujovne cuestionado en Madrid por su patrimonio offshore

Durante su exposición en un foro en Madrid, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne vivió un incómodo cruce con un economista español que lo increpó por la pobreza en Argentina y por su participación en sociedades con capitales en el exterior.

“¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio en offshore?”, fue la pregunta que Jorge Fonseca, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, trasladó a Dujovne a través del moderador del debate, organizado por la agencia EFE en Casa América.

Sin explayarse, Dujovne se limitó a contestar: “Mi patrimonio está declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción”.

La pregunta punzante fue consecuencia de una primera discusión en la que se enredaron Dujovne y Fonseca, luego de que el profesor lo cuestionara por los datos de la pobreza en Argentina.

Tras la exposición del funcionario -en la ronda de preguntas- el académico apuntó que la pobreza en Argentina “antes era del 28% y ahora es del 31,9%”.

Ante esto, Dujovne respondió: “Creemos que vamos a poder mejorar la calidad de vida de los argentinos, la pobreza comenzó a bajar del 32, ya estamos en niveles cercanos al 28%, y no tenemos dudas de que va a seguir bajando”.

No conforme, Fonseca lo interrumpió e incluso lo acuso de “mentir”. “Creo que aquí el problema es que el profesor de la Complutense toma las estadísticas del Indec del gobierno anterior”, retrucó el ministro de Hacienda. “El Instituto Oficial de Estadísticas y Censos no medía la pobreza durante el kirchnerismo para ocultar las cifras, y debemos tomar la primera cifra del Indec luego de la intervención aberrante del señor (Guillermo) Moreno, comandada por la presidenta (Cristina) Kirchner durante su gobierno”, subió el tono de la discusión el ministro.

“Y la primera cifra relevada con el índice recuperado es superior al 32% y ahora se sitúa en el 28%", insistió.