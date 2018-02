Moyano dijo que está dispuesto a reunirse con Macri pero Marcos Peña descartó un encuentro

El líder camionero Hugo Moyano afirmó hoy que se reuniría con el presidente Mauricio Macri si éste lo convocara a un encuentro, pero el jefe de Gabinete, Marcos Peña, descartó de plano esa posibilidad y dijo que el dirigente sindical no debería tener al primer mandatario como interlocutor "para hablar de temas judiciales".

"Yo me voy a sentar con el Presidente si cree que necesita sentarse conmigo para encontrar alguna solución a algún conflicto", señaló Moyano en declaraciones a radio La Red, un día después de la masiva movilización que se concentró ayer en la avenida 9 de Julio, pero enseguida aclaró que "eso no quiere decir que él esté de acuerdo conmigo y yo esté de acuerdo con él".

La posibilidad del diálogo entre el líder gremial y el Presidente quedó rápidamente congelada por las declaraciones de Marcos Peña, quien en la misma emisora que habló Moyano descartó esa chance.



"No sé cuál sería el tema (de una eventual reunión) en este contexto. Si nos guiamos por el discurso de ayer, para hablar de temas judiciales no es la persona con quien tiene que juntarse. Es otro poder, no es el Poder Ejecutivo", indicó el jefe de Gabinete.

Peña aclaró que "no hay ni un pedido (de reunión) ni una cuestión puntual" y que además el "ámbito natural" para el diálogo entre los sindicatos y el Gobierno es el Ministerio de Trabajo, que "analizará si hay una demanda puntual".

Las discrepancias entre Moyano y Peña fueron más allá de la posibilidad de reunión entre el líder camionero y Macri, y se replicaron en el análisis que cada uno de ellos hizo sobre la marcha de ayer.

El día después de la marcha, Moyano destacó que la manifestación fue "multitudinaria", que se desarrolló "con todo el orden y el respeto a la democracia", y que eso "demuestra claramente que los trabajadores somos democráticos y no desestabilizadores".

En cambio, el jefe de Gabinete dijo que en la protesta de ayer "no había un elemento puntual", sino que "la consigna principal tenía que ver con cuestiones judiciales" que enfrenta Moyano.

Peña añadió que el Gobierno observó con "mucha tranquilidad" el desarrollo de la protesta, y apeló a la ironía al señalar que "la única que faltó ayer en el palco fue Cristina Kirchner".

El jefe de Gabinete rechazó la metodología de protesta de Moyano y remarcó que si el referente gremial de los camioneros, "o quien sea, cree que por armar una marcha para transmitir un mensaje a los Tribunales está por encima de la ley, se equivoca de país o de tiempo, porque eso cambió: el país sigue y seguimos trabajando".