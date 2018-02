Presencia K en la marcha

Máximo Kirchner y Pablo Moyano acordaron trabajar en la construcción de un amplio espacio político. Ese pacto se hizo público ayer en la 9 de Julio y Belgrano, cuando se lo vio llegar al hijo de la ex presidente liderando la columna de La Cámpora. Junto a él arribó también el diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros miembros de la agrupación. Fruto de esas negociaciones, asoma en el firmamento la figura de Juan Grabois. El titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular es uno de los enlaces más activos de los movimientos sociales con el sindicalismo combativo.

A la movilización también se sumó el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, figura que en estos últimos días tomó mayor relevancia luego de expresar públicamente sus deseos de que el presidente Mauricio Macri no termine su mandato.

La presidente de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también estuvo en la marcha. La intendenta de La Matanza Verónica Magario y el ex alcalde de ese distrito Fernando Espinoza también se sumaron a la movilización. Otros dirigentes del kirchnerismo que estuvieron presentes fueron: Aníbal Fernández, Juan Cabendié, Agustín Rossi, Jorge Taiana y Daniel Filmus.