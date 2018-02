"Los gorilas no pueden estar más" en el Gobierno, dijo Moyano

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, subrayó este miércoles que "los gorilas no pueden estar más" en el gobierno y llamó a los trabajadores a "prepararse" para cuando sea el momento de volver a votar.

El líder sindical le dijo al presidente Mauricio Macri que "toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria". "Por eso, preparémonos los trabajadores para cuando sea el momento. Los que se puedan haber equivocado, que reflexionen, los gorilas no pueden estar más", enfatizó Moyano, sobre el final de su discurso, rodeado por referentes de la CTA, gremios y movimientos sociales, además de distintos dirigentes políticos.

Por otra parte, sostuvo que no tiene "miedo de ir preso" ni de que lo "maten", porque -según dijo- está "dispuesto a dar la vida por los trabajadores".

"No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder gremial.

En el escenario en 9 de Julio y Belgrano, Moyano enfatizó: "Así que por más que hagan y digan lo que digan, aquí estoy, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera".

También remarcó Moyano: "Multiplicaron a los pobres y todavía nos quieren hacer creer que sus políticas en el futuro nos van a beneficiar, es mentira. Los ataques gremiales son para destruir la defensa que puedan tener los trabajadores. Eso es lo que venimos a decirle en una marcha pacífica".

"No somos antidemocráticos, así que se queden tranquilos, pero sí somos luchadores y vamos a luchar incansablemente", insistió, y agregó: "Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme yo mismo", recalcó Moyano y aseguró que no está "implicado en ningún tema de corrupción".

"No me cagué nunca, siempre puse las que tengo que poner y si hay un problema que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner", subrayó.