Moyano y sus aliados marchan contra la política económica del Gobierno

En pleno enfrentamiento con Mauricio Macri, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, encabezará hoy una protesta contra el Gobierno en el centro porteño. Estará acompañado por un puñado de gremios, el kirchnerismo, la izquierda y los movimientos sociales.

La protesta perdió fuerza luego de que varios referentes del sindicalismo se bajaran de la marcha porque creen que hay motivos personales detrás de la movilización. Sin embargo, el jefe de los Camioneros espera que la convocatoria sea “multitudinaria”.

La protesta se hará desde el mediodía, con epicentro desde las 15 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Estaba prevista para el 22 de febrero, pero Camioneros aceptó cambiar la fecha porque coincidía con el sexto aniversario de la tragedia de Once. Moyano justificó la marcha y negó que la protesta tenga relación con el avance de las causas judiciales que lo involucran. Sostiene que la Casa Rosada lo presiona porque rechazó dar su aval a la reforma laboral que impulsa la administración de Cambiemos. Reclama por el “recorte” a los jubilados y los despidos.

En medio del dilema que atraviesan los Moyano sobre convocar o no a una huelga general desde el atril montado en 9 de Julio y Belgrano, Pablo Micheli, jefe de la CTA Autónoma, se expresó a favor de incrementar la ofensiva contra el Gobierno nacional. “Si no tenemos respuesta esto no se puede terminar en una marcha y en marzo va a haber, probablemente, paro nacional con todas las organizaciones”, subrayó el dirigente estatal.

El siempre “combativo” sindicalismo de izquierda también presiona por conseguir un anuncio de paro nacional en la marcha de hoy. Así lo señalaron Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda de los Trabajadores; y Rubén “Pollo” Sobrero, líder de la sección Oeste de la Unión Ferroviaria.

Los que adhieren

El sindicato de Camioneros; el gremio de Dragado y Balizamiento, que responde a Juan Carlos Schmid; la CTA de Hugo Yasky; la CTA de Pablo Micheli; docentes de la Ctera y empleados bancarios. Se sumaron a la protesta el kirchnerismo, el Partido Obrero y los principales movimientos sociales, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie. También convocó la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Los que no apoyan

Los sindicatos de la construcción, metalúrgicos, colectiveros, ferroviarios, empleados de comercio, empleados de estaciones de servicio, encargados de edificios, trabajadores de sanidad, trabajadores rurales, entre otros, no se sumarán a la convocatoria de Moyano.

Por su lado, Pablo Moyano afirmó que la convocatoria “sobrepasó la pelea de Camioneros”.

Para el Gobierno, no está claro el motivo de la movilización. En Balcarce 50 sostienen que quiere hacer una demostración de fuerza porque le preocupa su situación judicial.