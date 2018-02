Dujovne: “la inflación va a ir disminuyendo a niveles más bajos”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el Gobierno nacional y el Banco Central están en condiciones de cumplir la meta inflacionaria anual de 15%, reclamó “responsabilidad” en la firma de paritarias y alertó por los vaivenes del frente externo. “Vale la pena estar expuestos a ese riesgo y estar más integrados al mundo”, justificó.

En diálogo con radio Mitre tras participar del “retiro” del gabinete en Chapadmalal, Dujovne defendió la nueva meta de inflación que fijó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado. “Tenemos muy claro lo que estamos haciendo y estamos convencidos. Sabíamos que en estos primeros meses del año la inflación iba a ser más alta porque están produciéndose los aumentos de los precios de los servicios regulados y sabemos que a lo largo del año eso se va a ir reduciendo y que la tasa de inflación va a ir bajando nuevamente a niveles mucho más bajos que los actuales. Aspiramos por muchos motivos a alcanzar nuestra meta del 15% para este año”, manifestó durante una entrevista radial.

En esa línea, el funcionario descartó un imprevisto desborde inflacionario hacia fin de año o en 2019. “Miremos el vaso medio lleno: en 2017 la inflación fue muchísimo más baja que la de 2016 y nadie duda que la de 2018 será más baja que la de 2017. En 2019 es imposible pensar que será más alta que la de 2018, va a ser muchísimo más baja. Esencialmente porque en buena medida el aumento en los precios de los servicios regulados -a excepción del transporte- van a tener una variación muy similar a la del índice general de precios, más allá de lo que se determine en las audiencias y el precio internacional del petróleo, o temas sectoriales”, detalló.

Según el ministro, en pleno año electoral el costo de vida no se rebelará, aunque los aumentos seguirán constantes. “En 2019 buena parte de la convergencia hacia los niveles compatibles con la eliminación de los subsidios se habrá dado en el agua, gas y electricidad, y simplemente en el transporte vamos a estar por debajo de los precios de equilibrio. En el resto se habrá logrado una convergencia que hará que la suba de precios regulados sea menor en 2019”, apuntaló.

Asimismo, reclamó a los sindicalistas y empresarios acordar paritarias “en línea” con la meta del 15% y aseguró que el Gobierno no intercede para fijar techos o topes a los incrementos salariales. “En términos generales no nos metemos en las paritarias del sector privado. El sector privado tiene que actuar con responsabilidad en ambos lados, de los empresarios y los trabajadores”, afirmó.