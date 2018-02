Apuntan al Gobierno por posibles incidentes

Pablo Moyano aseguró que no le “preocupa” la seguridad durante la movilización camionera y deslizó que si hay incidentes el Gobierno nacional será “el responsable”.

“La marcha sobrepasó nuestro reclamo, que es por un bono de fin de año que hace ocho años que cobramos, pero los reclamos nos sobrepasaron porque se fueron adhiriendo todos los sectores sindicales”, sostuvo el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) en diálogo con Radio 10. Al ser consultado por la posibilidad de que hay infiltrados en la marcha, dijo: “Más allá del ataque permanente del Gobierno, el del periodismo y los empresarios va a ser una marcha multitudinaria. No me preocupa la seguridad, tenemos cientos de marchas y nunca hubo un problema. Hacemos responsable al Gobierno nacional si hay incidentes. Siempre hay problemas en la desconcentración, pero va a ser una marcha multitudinaria, agregó.

“Hay una preocupación importante en el Gobierno por la magnitud de la movilización”, añadió.