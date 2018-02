Denuncian a Zaffaroni por los hábeas corpus rechazados en la dictadura

Eugenio Zaffaroni sigue sumando denuncias en los tribunales de Comodoro Py tras sus polémicas declaraciones sobre el futuro del gobierno de Mauricio Macri. Ahora fue acusado por su pasado como juez durante la dictadura, cuando habría rechazado 127 hábeas corpus sobre personas detenidas.

En las últimas horas, Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), reveló que uno de los hábeas corpus fue el de su hijo. “En los 70 recurrí al juez con un hábeas corpus y me dijo que no lo podía recibir”, aseguró.

El abogado Santiago Dupuy De Lome, el mismo que ya lo había acusado de apología del delito, ahora denunció a Zaffaroni por los delitos de incumplimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la presentación se destaca el caso de Alicia Lisso, secuestrada en octubre de 1976 y luego desaparecida. La madre de Lisso se presentó en ese momento en el juzgado de Zaffaroni y le solicitó un hábeas corpus. Pero el entonces juez de primera instancia lo rechazó.