Según el Indec, los salarios le ganaron a la inflación en 2017

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el año pasado los salarios le ganaron por 2,7% a la inflación. El dato surge luego que el organismo que dirige Jorge Todesca registrara un incremento salarial del 1,1% en diciembre último respecto al mes anterior.

En el acumulado la suba de salarios mostró un crecimiento de 27,5% acumulado 2017. Vale recordar que para el Indec en 2017 la inflación se ubicó en 24,8%. Asimismo, el sondeo subrayó que el Índice de Salarios total registrado acumuló un aumento de 26,5% a lo largo del año pasado, como consecuencia del incremento de 27,3% del Sector privado y un aumento del 25% del público.

De este modo y siempre según las estadísticas públicas, los salarios le ganaron a la inflación, aunque con resultados dispares entre empleados públicos, privados registrados y aquellos que son considerados trabajadores en negro. Sin embargo, llamativamente quienes resultaron más beneficiados fueron los empleados en el sector no registrado, cuyos salarios redondearon un aumento del 31,5%, con lo que la ventaja sobre la inflación llegó al 6,7%.

El índice de salarios total mostró un crecimiento de 27,5% acumulado durante el 2017, como consecuencia de la suba 26,5% del registrado y de 31,5% del privado no registrado. El índice de salarios total verificó un incremento de 1,1% en diciembre pasado respecto de noviembre anterior, como consecuencia de la suba de los registrados de 0,6% y de 2,9% en el privado no registrado.

En diciembre, el índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 0,6% respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 0,7% del privado y un aumento del 0,5% del público. A diferencia de 2017, en el último mes la inflación superó claramente a los salarios.