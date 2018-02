Sin cláusula gatillo hay conflicto

El gobierno bonaerense y los sindicatos docentes tendrán hoy la primera reunión de la mesa paritaria 2018 en la sede del Ministerio de Economía en La Plata. Antes del encuentro, el titular del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, aseguró que si la administración de María Eugenia Vidal actúa con “razonabilidad no habría conflicto”.

Si bien el Ejecutivo no adelantó ningún porcentaje, Baradel advirtió que no aceptarán un eventual aumento de sueldo del orden del 15 por ciento, sin cláusula gatillo.

En una entrevista, el gremialista dijo que no tienen previsto convocar a una medida de fuerza. “Ellos hubieran querido que anunciáramos una medida de fuerza para tener la excusa perfecta. No hay declarada ninguna medida de fuerza hasta el momento”, remarcó.

“Si insisten con el aumento del 15% sin cláusula gatillo, evidentemente va a haber conflicto. Pero si el gobierno actúa con razonabilidad no va debería haber conflicto”, sostuvo Baradel.