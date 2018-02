El primer aumento trimestral de jubilaciones será de 5,71%

La nueva movilidad previsional llevará al Gobierno a publicar la fórmula del Ripte, el índice que utiliza como base las variaciones de los salarios y explica el 30% de la nueva actualización de las jubilaciones, pese a que desde el inicio de la Reparación Histórica es el número que está extendiendo a cada vez más usos.

Esta semana el Ministerio de Trabajo publicará en el Boletín Oficial el informe metodológico como anexo II en la misma resolución que informará que el valor de la movilidad de los haberes en marzo será del 5,71%, como anexo I, indicaron fuentes oficiales. En tanto, ya estiman que por la alta inflación de diciembre, la actualización del segundo trimestre sumará unos dos puntos más, para rondar el 7,8%.

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) es un índice que se publica desde 2006 y fue incluido en la fórmula de movilidad previsional luego de que el Ejecutivo aceptara la propuesta de los senadores peronistas de modificar su idea original de mover las jubilaciones siguiendo solamente al IPC. Se complementó al IPC con un indicador procíclico, que se mueve en base al ciclo económico, la inflación y las paritarias.

De acuerdo con lo que el Congreso aprobó en diciembre pasado, el 30% del índice de julio a septiembre (2,12 puntos porcentuales) junto con el 70% del IPC del mismo período (3,58 puntos) explican la movilidad que se aplicará en marzo próximo. En tanto, debido a la fuerte inflación a fines del año pasado, el IPC del último trimestre alcanzó un 6%, y aunque todavía no está publicado el Ripte de diciembre pasado, se estima que la movilidad estará cerca de 8%.

La nueva fórmula, sumada al plus adicional que se otorgará en marzo, permitirá a los jubilaciones y a los beneficiarios de la AUH incrementos por encima del 26% este año, según un informe de Econométrica. Será un aumento superior a la inflación que proyecta la consultora, de 22% acumulada para 2018.

En cambio, al considerar la inflación promedio del 24%, los haberes jubilatorios empatarían al IPC durante el año aún considerando el bono adicional a pagar en marzo próximo.

“Para que la jubilación en 2018 mantenga el poder de compra, la inflación acumulada no tendría que ser superior al 22% diciembre contra diciembre. Actualmente el consenso de mercado es una inflación del 20% en el año. Nosotros trabajamos con una inflación de 22%. No descartamos que si la inflación supera el 22% el Gobierno decida un nuevo adicional en el segundo semestre del año, para asegurar no caiga el poder de compra del jubilado durante 2018”, indicó el informe de Econométrica. Para este año, estima un aumento de 5,7% en marzo, 6,1% en junio, 7,3% en septiembre y 5% en diciembre, un total de 23,5% sin el adicional de marzo próximo.