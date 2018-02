Ex jefe de la CGT cuestionó a Moyano y lo trató de caprichoso

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y ex jefe de la CGT, Rodolfo Daer, rechazó ayer la convocatoria a la movilización del gremio de camioneros para el miércoles 21, al señalar que el movimiento obrero no puede estar supeditado a lo que consideró como “caprichos” de algunos dirigentes.

“El movimiento obrero no puede estar supeditado a los caprichos de ningún dirigente, más allá de los problemas que tenga”, sostuvo Daer, en clara referencia al titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.

El gremialista sostuvo que “la marcha en función de intereses individuales y caprichosos de tal o cual dirigente no hace bien al movimiento obrero y lo aísla”.

Daer sostuvo además que la marcha pone al descubierto “contradicciones” de parte de Hugo Moyano. Al respecto, recordó que el líder sindical “hace 30 días inauguró semejante sanatorio” en referencia al Sanatorio Antártida, propiedad de su gremio, acto al que “invitó al Presidente de la Nación y en representación fue el ministro (de Trabajo) Jorge Triaca”, remarcó.