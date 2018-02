La suba del dólar impacta en los precios

El aumento de la cotización del dólar impacta en productos dolarizados como las naftas, en bienes con componentes importados como los autos e incluso en el precio de los inmuebles, pero no implica un riesgo de crisis cambiaria debido a las altas reservas del Banco Central (BCRA), coincidieron diversos economistas. “En el consumo masivo no se ve un traslado directo a precios porque actualmente el sector minorista no atraviesa el mejor momento para subir los valores de los productos”, dijo el analista de consumo Damián Di Pace, de la consultora Focus Market. Explicó que la suba del dólar impacta en bienes durables como automotores o motos que tienen un 70% de composición importado, como también en el caso de los electrodomésticos. Recordó Di Pace que los inmuebles, también valuados en dólares y que el año anterior aumentaron 10% en promedio, también verán incrementado su valor ante un avance de la valuación de la divisa. Señaló además que productos como la leche o las bebidas colas también tienen un impacto directo en el precio, y mencionó como ejemplo que el sachet de leche está elaborado con pet, que es un insumo dolarizado derivado del petróleo de incidencia directa en la suba de los precios.

“Yo diría que no hay riesgo de una crisis cambiara, el BCRA tiene suficientes reservas para parar una embestida”, dijo por su parte el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana. “Que el dólar pase los $ 20 es una anécdota. En nuestra cabeza argentina la flotación es la antesala de una gran devaluación, pero eso no lo veo en un futuro inmediato”, apuntó. Artana razonó que “si esto empeora, se puede reducir el financiamiento y se pondría una traba para poder crecer un 3% este año, pero todavía no se presenta esa situación”. “Esta suba del dólar un poquito va a impactar en los precios. Pero poquito, si los precios responden al tipo de cambio, eso le puede agregar un par de puntos en un período largo”, estimó. Efectos sobre la economía real En tanto, el economista Fausto Spotorno dijo que el impacto del dólar “algún efecto va a tener” en la economía real. “Ya lo estamos viendo en las naftas y combustibles que son precios dolarizados. Eso hace subir los costos de distribución de algunos alimentos en distintos grados como la leche que es de transporte diario, con costo de distribución alto”, detalló. Según Spotorno, la suba de la divisa estadounidense “algún efecto va a tener sobre los precios pero no se tienen que mover tanto. Algunos productos importados se verán impactados directamente

y otros locales no”, señaló. Por su parte el economista Victor Beker, director del Centro de Estudios de Nueva Economía (CENE), afirmó que “el dólar no tiene un recorrido alcista demasiado pronunciado” y que “a mediados de marzo vamos a tener los dólares de la cosecha, lo que limitará las posibilidades del alza de la cotización”. En su opinión el “atraso cambiario”, que el CENE, de la Universidad de Belgrano, ubicó en 23,8% respecto de diciembre del año 2015, “se va a mantener, si no se agrava”. Agregó que “en la Argentina tenemos una larga experiencia en la carrera de dólar y precio” y por ello consideró que lo necesario es “bajar la inflación” aunque “el Gobierno carece de los instrumentos que son necesarios para frenar la inflación”. “Mientras sigan los ajustes de tarifas es imposible enfrentar la inflación”, finalizó. Y el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, dijo que “el Gobierno no está nervioso con estos valores”. Y agregó: “No queremos ponerle un techo.

Si hay privados que le quieren comprar los dólares al Gobierno, es una buena noticia. En lugar de que el Tesoro venda los dólares al Banco Central, que luego debe esterilizar los pesos emitiendo Lebacs, se los vende al mercado. Es mejor, y no hay que dramatizar”.